Ángel García: "La mayoría absoluta de Siero viene de una forma de entender la política, que prioriza la gestión e intenta gobernar para todos"

Ángel García (PSOE) obtuvo ayer una mayoría absoluta en Siero que le da 13 concejales en una Corporación de 27 y le va a permitir gobernar sin depender de ningún otro grupo para las decisiones de calado. "Muy contento" con los resultados obtenidos, da sus primeras declaraciones el día después del 28M a la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Siero, en las que habla del refrendo de las urnas al trabajo que junto con su equipo viene realizando en los últimos dos mandatos. Desde el despacho de la Alcaldía, al que ha acudido esta mañana, recuerda que va a poder cumplir sus promesas electorales, entre ellas la que avanzó a este periódico de rebajar al mínimo legal la plusvalía municipal por herencias, que será una realidad en el presupuesto de 2024, el primer que se aprobará en el nuevo mandato.

"Conseguimos una mayoría absoluta, que hace 40 años que no se lograba en Siero, lo que da fe de lo difícil que es alcanzarla en este concejo. Hemos logrado el objetivo y además lo hacemos subiendo más de 4 puntos en porcentaje de voto, hemos estado en el 43,90 por ciento de los votos aproximadamente, con más de 1.200 votos más y eso en un contexto además como el este, con viento en contra fuerte", reflexiona el regidor acerca de la situación que se ha dado en la propia autonomía, donde el PSOE resiste con 19 parlamentarios en la Junta pero el PP logra una espectacular subida, hasta los 17 diputados, y Vox experimenta también un auge que le da 4.

"Estamos muy contentos y el resultado lo valoramos también en el contexto autonómico y lo sucedido en otras comunidades. Hemos logrado una mayoría absoluta con una tendencia a la contra. Esto no era ya como en 2019, cuando el PSOE tenía viento a favor y todos los resultados fueron empujados por la marca (...) Además de que las siglas influyan, lo que nos ha dado la mayoría absoluta es nuestra forma de entender la política, poniendo la gestión por delante e intentando gobernar para todos", explica García.

Señala que en Siero "las cosas se hacen de forma diferente". "Intentando gestionar mejor, construir, hacer, intentar gobernar para todos, avanzar, no ponerse límites, no tener miedo a hacer las cosas que crees que son necesarias, ser valiente y siempre poniendo por delante lo que uno considere que es mejor para el municipio", incide García, que destaca que "hay que dar mucha importancia a la gestión de lo público, al funcionamiento de la Administración, a la gestión de los recursos".

El referendo de la mayoría de los vecinos lo agradece Ángel García mientras insiste en que gobernará para todos e incluso pone de relieve que aspira a que también quienes votan otras opciones "puedan sentirse identificados y satisfechos con las decisiones que tomamos". Los ciudadanos valoran esa actitud y también el trabajo y el esfuerzo de cada día por mejorar el concejo, entiende el regidor.

"Llevamos defendiendo una forma de hacer política ocho años y creo que la gente lo ha valorado y esa es la mayor satisfacción. Que haciendo las cosas diferentes, lo que uno cree que es lo correcto, logramos este respaldo. Conseguir la mayoría absoluta tiene una dificultad grande porque en ningún caso hacemos populismo: cuando tememos que decir a alguien que no, se lo decimos, cuando tenemos que decir esto no se puede lo decimos y cuando hay que decir que hay que hacer algo lo hacemos", destaca García. "Todo el mundo me conoce, no tengo doblez", añade.

Bromea con que desde ayer ya está trabajando para preparar las próximas elecciones municipales y en tono más reflexivo recuerda que lleva 20 años en política, en ocasiones como concejal y otras muchas en la oposición. "Aguanté, trabajé siempre con la mira en mejorar el municipio y hoy tenemos una mayoría absoluta", dice con emoción.