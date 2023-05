Ángel García: "No me identifico con análisis de bloques ideológicos; para una mayoría absoluta mucha gente de derechas también te tiene que votar"

Ángel García (PSOE) no solo mantiene el bastón de mando de Siero para el próximo mandato sino que lo hará con mayoría absoluta tras los comicios de este domingo, en los que ha obtenido 13 de los 25 concejales de la Corporación. Logra esta victoria en un contexto general de malos resultados para su partido, con pérdida de los gobiernos de concejos que tradicionalmente han sido feudos socialistas en Asturias y una debacle territorial en las autonómicas de la que solo se salva el Principado, Castilla La Mancha y Navarra. García, regidor desde 2015, afronta su tercer mandato ilusionado con el escenario que le han dejado las urnas, por primera vez sin tener que depender de ninguna otra formación para llevar a cabo su proyecto para el municipio. Concede a la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Siero su primera entrevista tras las elecciones.

-Mayoría absoluta. Siero solo ha tenido dos en el Ayuntamiento, esta y la de otro alcalde del PSOE, Manuel Villa, en 1983.

-Hace 40 años que no había una mayoría absoluta en el concejo y que nadie la lograse en todo ese tiempo da fe de lo difícil que es obtenerla en Siero. Lógicamente podía ser con más (concejales), pero también podían haber sido menos. Estoy muy contento de conseguir lo que era verdaderamente el objetivo, lograrla. Y además lo hacemos subiendo más de 4 puntos en porcentaje de voto. Hemos estado aproximadamente en el 43,9% de los votos, más de 1.200 votos más y eso hay que valorarlo también en un contexto como el que tenemos.

-El PSOE pierde feudos y ha obtenido malos resultados generales en las municipales y autonómicas, aunque su caso es una de las excepciones y por eso es más destacable.

-Por eso digo que estoy muy contento de lograr el objetivo que teníamos de la mayoría absoluta y en el contexto que se da. Lo hemos conseguido en unas condiciones muy adversas. Esto ya no era 2019, cuando el PSOE tenía viento a favor y todos los resultados fueron empujados por la marca. Lo que nos ha dado la mayoría absoluta es nuestra forma de entender la política municipal, en la que ponemos por delante la gestión, como algo prioritario, a lo que dedicamos el mayor esfuerzo. Por nuestra manera de entender la política, muy diferente a lo que se hace en otros lugares, muy diferente a lo que se hacía hasta ahora en Siero. Y no es fácil y además no siempre sale bien.

-¿A qué se refiere?

-Hablo de la política necesaria, la de intentar gestionar mejor, construir, hacer, intentar gobernar para todos, avanzar, no ponerse limites, no tener miedo a hacer las cosas que crees que son necesarias. Ser valiente y siempre poniendo por delante lo que uno considere que es mejor para el municipio. Darle mucha importancia a la gestión de lo público, de los recursos, al funcionamiento de la Administración. Esas cosas que llevamos defendiendo ocho años, que creo que la gente lo ha valorado y esa es la mayor satisfacción. Haciendo las cosas de manera diferente, lo que uno cree que es lo correcto, conseguir la mayoría absoluta tiene una dificultad grande porque en ningún caso hacemos populismo. Cuando tememos que decir a alguien que no, se lo decimos, cuando tenemos que decir esto no se puede, lo decimos, y si hay que decir esto hay que hacerlo, pues también. En ese sentido, todo el mundo me conoce, no tengo dobleces.

-Gobernará sin depender de nadie, pero en Siero también se produce un ascenso de la derecha. El PP sube de 3 a 7 concejales y Vox de uno a dos.

-Yo no hago ese tipo de análisis, porque yo gobierno para todos y mi aspiración es gobernar también para la gente que es de derechas. Mi aspiración es que en el día a día la gente de derechas también se sienta identificada con este alcalde. Gobernamos para todos, para el que es de izquierdas y para el que es de derechas. A mí cuando me preguntan sobre esto de si sube la derecha... Bueno, pues a lo mejor en algunas cosas a lo mejor también a mí se me relaciona con la derecha o me identifican con la derecha... Porque hacemos una política muy transversal en Siero. Yo en ese análisis de izquierda y derecha no me reflejo, no me identifico.

-Explíquese.

-Mi política es más bien de centro. Y a lo mejor hay cosas en las que seguramente gente de derechas se tiene que ver identificada. Y ratifico el compromiso que hicimos en la campaña que es reducir al mínimo legal el impuesto de plusvalía municipal en las herencias. Eso es bajar impuestos, es quitar un impuesto que es muy criticado por la derecha. Bueno, pues nosotros somos el único Ayuntamiento que lo ha anunciado, ni siquiera donde gobierna la derecha está lo hacen. Por lo tanto, ¿qué la derecha sube? Y nosotros también. Para poder tener mayoría absoluta mucha gente que es de derechas también te tiene que votar. Si analizamos los resultados municipales se pueden sacar algunas conclusiones al respecto.

-Hágalo.

-Desaparecen Foro y Ciudadanos, que sumaban tres. Y el PP sube de 3 a 7 y Vox de 1 a 2. IU y Podemos tenían en total cinco concejales en el último mandato. Han perdido tres. Yo subo uno. Imaginemos que ese que yo gano procede de lo que pierden estos últimos. ¿Se supone que esos dos restantes que se perdieron eran de votantes de izquierdas que ahora de repente son de derechas? Es que la política hay que empezar a entenderla como algo mucho más complejo o tal vez más sencillo que la izquierda o la derecha. La izquierda y la derecha no es suficiente para entender la política. No es suficiente para entenderla catalogar o segregar en bloques. Eso no me gusta. No va conmigo.

-Siempre se ha mostrado orgulloso de ser capaz de negociar y acordar presupuestos y asuntos de calado con diferentes fuerzas políticas. Ya no lo necesitará este mandato.

-Vamos a seguir con la misma política de diálogo. La única diferencia que te da la mayoría absoluta es que puedes ir más rápido. Es decir, diálogo va a haberlo siempre, siempre vamos a escuchar a los demás, sumar las propuestas que sean positivas y que consideremos que mejoren las nuestras, rectificar lo que tengamos que rectificar... Pero la mayoría absoluta te da una cosa clara: te permite, cuando conoces y sabes bien qué es lo que quieres para tu municipio, ejecutarlo más rápido. Ello no implica que no va a haber diálogo, por supuesto que va a haber diálogo. Pero (con la mayoría absoluta) evitas zancadillas.

-¿Está ya pensando en la estructura del nuevo gobierno municipal?

-Hay que pensar muy bien la estructura de gobierno, cómo nos vamos a organizar para atender lo mejor posible todos los desafíos que tenemos por delante, compromisos, objetivos , proyectos... Cómo adecuar el resultado que nos dan las elecciones a la estructura que mejor nos permita afrontar con éxito todos los retos que tenemos. Estoy pensándolo ya, qué áreas asignar a cada uno... Volviendo al símil futbolístico, es como uno convoca para un partido y piensa en cuál va a ser el once titular. Pues estamos pensando en el once titular por decirlo de alguna manera, en la estrategia para conseguir el objetivo, que es no defraudar a la gente.

-Estos resultados le refuerzan como alcalde del PSOE con peso en un territorio que también lo tiene y está llamado a tener aún más en el futuro de Asturias. ¿Lo ve así?

-Bueno, yo lo que veo es que en Siero, con este resultado, tendremos la fuerza y los argumentos suficientes para que en el ámbito autonómico se nos reconozca más, se nos considere como un municipio con protagonismo en lo que tiene que ser el futuro de Asturias. Y que es una oportunidad para conseguir cosas para el municipio, no para si yo soy o no soy. Es una oportunidad para el municipio.

Llegar a este punto me ha costado 20 años de mi vida, en los que aguanté siempre y me quedé cuando nadie quería; esto es el broche a mucho trabajo y dedicación

-¿Qué reflexión personal hace del logro electoral?

-Esta sí es personal. Si hace 40 años que no hay mayoría absoluta en Siero a mí conseguir esta me ha costado 20 de mi vida. En 2003 fui en una lista electoral, de número 9, y sacamos 8. Seguí participando, aunque no hubiese entrado, me mantuve 4 años participando. En las siguientes elecciones fui de número 6 y entré como concejal. Luego vino el accidente del que era nuestro alcalde, Juan José Corrales, y el partido me propuso para ser alcalde. No fui alcalde, aguanté como portavoz. En la siguiente vino Guillermo (Martínez), salió alcalde yo fui concejal. Hubo la moción de censura y Guillermo se marchó luego como consejero al gobierno del Principado. Me quedé de portavoz. Aguanté cuando no aguantó nadie. Me presenté a las primarias, gané, fui a las elecciones en el 2015 con todo en contra, pues se venía de un gobierno de Foro. Gané las elecciones, aguanté con 7 de 25 (concejales), interpretando la política como era en aquel momento, que pacté con Foro y la Plataforma Vecinal de La Fresneda todas las cuestiones y las sacamos adelante en contra de la corriente, que de aquella era hacerlo, pactar con Podemos... En el 2019 sacamos 12 y ahora, pues 20 años después, tras mucho esfuerzo, sacrificio, de dejarme la piel por el municipio, pues conseguir la mayoría absoluta es, digamos, el broche a 20 años de trabajo.