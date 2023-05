El gran resultado electoral del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, no se apoya únicamente en su feudo de Lugones, donde barrió al obtener más del 60 por ciento de los votos de la localidad. El regidor ganó también en otros grandes núcleos como la Pola o El Berrón y fue sumando pequeñas victorias parroquia a parroquia hasta conformar la mayoría absoluta que le ha otorgado 13 de los 25 concejales de la Corporación. García, "Cepi", fue el más apoyado en 23 de los 26 colegios electorales del concejo. Solo en La Fresneda, donde arrasa la Plataforma Vecinal (PVF), y en Muñó y La Carrera, donde no vence por muy pocas papeletas a favor del PP, no fue el candidato que concitó mayor respaldo entre los vecinos.

Hay muchos datos para el análisis en el triunfo de la candidatura encabezada por quien lleva como regidor de Siero desde 2015 y va a afrontar ahora su tercer mandato. Entre ellos, que más de 1.600 vecinos que dieron su voto a la candidatura socialista de García en las municipales eligieron otras opciones distintas a la del PSOE a la hora de depositar su papeleta para las autonómicas. Así se desprende de los datos de las elecciones del pasado domingo, aún provisionales, que cifran en 11.501 los votos obtenidos por el PSOE en Siero frente a los 9.852 logrado en el concejo por la lista autonómica de los socialistas, liderada en la circunscripción central por el presidente del Principado Adrián Barbón. No obstante, es el repaso a las cifras de los diversos colegios electorales del concejo el que permite hacerse una idea de cómo el triunfo del alcalde de Siero está sustentado en las victorias que logra, conmayor o menor margen, pero en casi todas las zonas del concejo. Es cierto que en Lugones concentra un porcentaje enorme de sufragios (4.296 votos, el 65,15 por ciento de los de la localidad) frente a los menos de mil del PP (934, un 14, 16 por ciento). Pero los que suma en la capital del concejo tampoco representan una porción despreciable (saca 2.290 votos, un 33,87 por ciento de los de la localidad) aunque en este caso el PP solo queda a dos puntos de distancia (6.180 votos que representan el 31, 98 por ciento de los sufragios de la Pola). Entre los centros electorales del concejo también destaca el apoyo que la candidatura de García logra en el de Viella, donde obtiene un 60 por ciento del voto con 348 del total. En este punto logra 107 votos el PP, siempre, salvo contadas excepciones, segunda fuerza política con mayor respaldo y que de hecho es la principal de la oposición tras subir hasta los siete ediles. En El Berrón, García logra el 45,9 por ciento de los apoyos (845 votos), y en Valdesoto un 45, 5 (364 votos frente a los 172 del PP). En el colegio de El Cotayo, en Carbayín Alto, también se sitúa el PSOE a distancia del PP: hubo 258 votos socialistas frente a 83 populares. Bobes, Pañeda, Lieres o Granda, entre otros, son los colegios donde García gana y va sumando distancia respecto a la segunda fuerza. En el caso de Muñó y del albergue de La Carrera, el PSOE pierde frente al PP por solo tres papeletas en los dos casos. En el de La Fresneda, la Plataforma Vecinal no tiene rival. Saca 1.559 votos (58,5 por ciento) frente a los 464 del PSOE (17, 4 por ciento) y los 317 del PP (11, 9 por ciento).