La comisión de festejos de las fiestas de Corpus Christi de Feleches (Siero) recupera una celebración que lleva parada desde 2019, el año anterior a la pandemia del covid. Y lo hace con mucha ilusión de volver a festejar como siempre en el pueblo con un nutrido programa de actividades en el que hay eventos para la infancia, la quinta concentración de coches clásicos y grandes verbenas. Todo será este próximo fin de semana, del 3 al 5 de junio.

"No daban ya nada por nosotros pero aquí estamos. El año pasado volvieron algunas fiestas, pero nosotros no nos atrevimos porque somos de las primeras y no estaba aún estabilizado el tema del covid", explica la vicepresidenta de la comisión, Patricia Noval Alegre, que presentó este miércoles el programa con la concejala de Festejos, Ana Nosti, muy contenta de que Feleches retome el pulso festivo.

"Tuvieron un parón durante el covid y todo el mundo ya pensaba que habían abandonado y no, vienen aún con más fuerza", señaló la edil.

Los festejos comenzarán el sábado, día 3, con el chupinazo a las 12.00 horas. Por la tarde, habrá actividades infantiles desde las 17.00 horas y la primera verbena con los grupos "Cayenna" y "Dragón".

El domingo comenzará con la quinta concentración de vehículos clásicos desde el mediodía, con pasacalles de gaita y tambor. A las 13.00 horas será la misa solemne. La procesión dará paso al décimo concurso de tortillas de patata.

Las fiestas del Corpus Christi de Feleches finalizan el lunes, día 5, con la misa en recuerdo de los socios fallecidos de la comisión, a las 17.00 horas en la iglesia parroquial. A las 19.00 horas comenzará el reparto del bollo y la botella de vino, para dar paso a una verbena a cargo del grupo "Tekila" y de la orquesta "Pasito Show".

La comisión de Feleches se suma a la campaña "Estas fiestas son de todos, no hagas botellón". "Intentaremos que todo salga muy bien para disfrute de la gente", concluyó Noval.