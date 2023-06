En plena temporada de bodas, hay un párroco en Siero que se lleva la palma de los matrimonios: cada año oficia una media de unos 35 casamientos, la gran mayoría en la capilla del Palacio de Meres.

El municipio se ha alzado en los últimos años como un gran polo de atracción para la celebración de este sacramento, y ello se debe fundamentalmente a que "la capilla de Santa Ana tiene mucha demanda, muchas parejas deciden casarse en ella para hacer el banquete posterior en el palacio", razona Manuel Alonso, responsable de las parroquias de San Martín de La Carrera (El Berrón), Santa Marina, Hevia y Tiñana, a la que pertenece Meres.

En los últimos años viene administrando el sacramento del matrimonio a una treintena larga de parejas, en su gran mayoría de fuera de la parroquia y del concejo, y en ocasiones hasta de fuera de Asturias. De ellas, más o menos entre 25 y 30 se ofician en el palacio, y otras media docena suelen darse en la iglesia de Santa María de Tiñana, estas últimas normalmente de novios con vinculación con la zona.

Las parejas llegan a esta parroquia atraídas por "la naturaleza y la belleza de los templos", por la posibilidad de ofrecer a sus invitados una celebración en un entorno bucólico, en el caso de Meres con palacio incluido. No en vano, la capilla de Santa Ana está considerada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa del siglo XVIII en la región. Su construcción comenzó en el año 1700 junto con las obras del palacio de Meres, y el impulso de la edificación se debió al Marqués de La Paranza. Cuando se construyó se concibió como iglesia parroquial aunque se levantara junto al palacio, al que quedó conectado por la parte alta del coro. Hoy en día sigue siendo un templo abierto para la celebración de eventos como las muchas bodas que celebra Manuel Alonso, y que el párroco se toma con filosofía.

"No todas las oficio yo, porque literalmente no me da tiempo; a veces tengo que buscar otros sacerdotes que me echen una mano, porque si no sería imposible, pero la mayoría sí son cosa mía", reconoce. En todo caso, sí es el destino en el que más matrimonios le ha tocado oficiar a lo largo de su vida sacerdotal. "Nunca antes me habían tocado tantas", afirma con una sonrisa, encantado de que la parroquia tenga tanto tirón entre los nuevos esposos.

Natural de Madrid, Alonso Martín comenzó estudiando matemáticas, pero abandonó este proyecto al sentir la llamada de Dios. Sus primeros pasos como sacerdote los dio en Huesca, atendiendo unos pequeños pueblos cercanos a la capital de provincia. Secretario del Arzobispo, Jesús Sanz Montes, llegó a la unidad pastoral que componen La Carrera, Tiñana, Santa Marina y Hevia en septiembre de 2021, en sustitución del fallecido Alejandro Díaz, y desde entonces ha podido dar buena cuenta de mucha actividad que se desarrolla en sus parroquias.

Las bodas son siempre motivo de alegría, y Alonso tiene un mensaje para aquellos novios que se dan el "sí, quiero" cuando él oficia en sus enlaces: "No acabar nunca el día enfadados, pedirse perdón en lo que se hayan podido molestar antes de irse a dormir".

Un mensaje que cada año repite por docenas. Sólo en 2023 tiene previstas un total de 34 bodas: 30 en la capilla de Meres y otras cuatro en el templo parroquial. Una cifra de récord en un momento en que los matrimonios religiosos pierden fuelle.