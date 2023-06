El Ayuntamiento de Siero quiere acabar con los solares privados que se encuentran sin limpiar y, en algunos casos, generando problemas de salubridad por la presencia de ratones e insectos. Una situación que conlleva reiteradas quejas de los vecinos colindantes. Así es que el alcalde en funciones, Ángel García, anunció este viernes el saneamiento subsidiario de tres solares en la Pola, Leceñes y Santa Marina, que comenzará la próxima semana.

"Es habitual que haya parcelas en mal estado de limpieza y en el Ayuntamiento estamos intentando que se evite en la medida de lo posible realizando una ejecución subsidiaria. En caso de que no actúen los propietarios es cuando el Ayuntamiento puede, legalmente, llevar a cabo la limpieza y después repercutirles el cobro a los propietarios con las consiguientes sanciones", explicó el regidor en los terrenos que se desbrozarán en la Pola, cerca del albergue de peregrinos jacobeos de la calle Asturias. De hecho, una vecina se acercó a García para informarle de la presencia de ratas en la zona. "Sacamos el otro día una del portal", indicó.

"Pedir disculpas a los vecinos cuando ven una parcela privada en mal estado de limpieza o porque molesta la maleza en su propiedad, pero son expedientes que llevan bastante tramitación administrativa para poder ejecutarlos de manera subsidiaria porque hace falta un informe previo, la identificación de los propietarios no es siempre fácil, luego hay que comunicarlo, darle un plazo y habilitar el crédito. Es todo menos ágil y eso nos impide dar una mayor respuesta a este tipo de situaciones", afirmó García.

En concreto, estas tres actuaciones suponen un coste de 12.506 euros para las arcas municipales que consisten en el desbroce de la finca de Santa Marina, con 12.498 metros cuadrados; la de Leceñes, en Valdesoto, de 951 metros cuadrados, y la de la calle Asturias, en Pola de Siero, con 245 metros cuadrados. "Lo acabamos haciendo nosotros y a la gente le acaba costando una sanción y el pagar el coste que le suponga al Ayuntamiento la limpieza", detalló García.

La mayoría de estos expedientes surgen, indicó el Alcalde, de las denuncias reiteradas de vecinos afectados, así como a través de la inspección que realizan los técnicos del Ayuntamiento. "No decimos que tiene que estar como un campo de golf pero sí limpio y no ser un foco de infección y suciedad", agregó. Por ello, apela a "la educación" de los propietarios en su obligación y deber de mantener limpias las fincas "para no ocasionar molestias a terceros".

Finalmente, García recordó que, en lo que va de año, el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo subsidiariamente la limpieza de una parcela de 9.124 metros cuadrados por importe de 6.665 euros en la calle Florencio Rodríguez de Pola de Siero. Está previsto que este mes se adjudique el contrato para limpiar otras tres.