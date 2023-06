Las gambas a la plancha y el arroz con pitu no faltaron en el tradicional vermú de la fiesta San Antonio de Pola de Siero. Y eso que este pasado viernes les robaron toda la comida almacenada para celebrar los festejos, que cumplieron su 53º edición. Pero esto no fue óbice para que la Asociación San Antonio «Los Pepitas», organizadora de las fiestas, siguiese adelante reponiendo todo para no fallar en la cita que, pese al cambio de ubicación por unas obras, estuvo de bote en bote animada por DJ Coyote.

«Venimos siempre porque vivimos aquí, nos juntamos para celebrar que la calle San Antonio es la mejor calle de toda la Pola», comentó Laura Castaño. Tampoco faltó el grupo de Ángela Díaz pues «es una tradición que lleva muchos años y unifica las calles de la zona aunque sea solo una, además es una fiesta que no tiene tanto barullo como El Carmín o Güevos Pintos, es más familiar, somos solo los polesos», señaló. Otro grupo que acude todos los años es el de Noelia López, quien afirmó que el arroz con pitu estaba «brutal». «Muy rico», añadió Eugeni Rogozhin mientras daba cuenta de ello. Los habitantes de la zona no se pierden la cita festiva, en la que también se rifó un cabrito, pero también es querida por todos los vecinos de la Pola. «Es un vermú que no se puede perder en la Pola y tampoco la noche, siempre hay mucha comedia», dijo Efrén Sánchez. Hubo un gran ambiente durante todo el mediodía y, pese al hurto del pasado viernes, la Asociación San Antonio «Los Pepitas» celebró una gran edición: «Al final salió todo muy bien, así que fenonemal y con gran ambiente todo el finde», subrayó Fran Puente, tesorero del colectivo, quien ahora deberá cuadrar las cuentas de la compra doble. Por el vermú pasó también la concejala de Festejos, Rosa Nosti, quien destacó que las fiestas «han tenido mucho éxito y hubo mucha gente por la noche». Lo cierto es que el vermú de San Antonio es una de las citas imprescindibles en el calendario de los polesos «por el gran ambiente que hay siempre», dijo Penélope Rodríguez. «Los Pepitas» agotaron existencias de gambas y arroz con pitu dando cuenta de la gran afluencia que hubo en la fiesta de San Antonio. Una cita emblemática de la capital del concejo con más de medio siglo de vida a la que aún le queda mucho fuelle.