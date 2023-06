El Ayuntamiento de Siero acogió este miércoles el último Pleno del mandato, un encuentro breve para aprobar las últimas actas antes de la constitución de la nueva Corporación prevista para el sábado. Fue una sesión, además, de despedidas, porque más de la mitad de los ediles actuales no repetirán. Entre ellos, figuran dos veteranos de la política local como son la popular Jesusa Oliva Suárez y el exalcalde de Foro Eduardo Martínez Llosa.

Jesusa Oliva Suárez dice adiós a la política tras 17 años de labor en varias etapas diferentes. En 1991 empezó su andadura con Conceyu de Lugones, para pasar después al grupo mixto y acabar en el PP. Volvió a la política a finales de 2019, tras la muerte de su compañero Juan Aurelio Bode. "El balance que hago es positivo, porque siempre he aprendido", señala la edil en la hora de la despedida. Se va "con un sabor agridulce, porque estos últimos años de mandato han sido de mucha imposición y eso no me gusta" señala. A partir de ahora se dedicará a "seguir ayudando al que me lo pida y a disfrutar de la familia y de mi nieto, que tiene once años. No pienso perderme ni uno de sus partidos de baloncesto", avanza con un guiño.

Eduardo Martínez Llosa, de Foro, se despide después de haber vivido el municipalismo "desde diferentes ópticas". No en vano llegó a la alcaldía en 2012 tras prosperar la moción de censura presentada contra el socialista Guillermo Martínez, y ejerció como edil durante un total de tres mandatos. Llosa recuerda sus doce años en el Ayuntamiento como "una experiencia única", con "muchos avatares, a los que hubo que sumar también la pandemia en estos últimos tiempos", "Se aprende mucho y se lo recomiendo a cualquiera; vivir la vida municipal desde dentro es fundamental" señala. Los últimos cuatro años, Foro ha ejercido como socio preferente del PSOE, pero tras las últimas municipales el partido ha perdido su representación en el Ayuntamiento. "Ya tenía claro que esto pasaría, ahora toca descansar y seguirlo de nuevo desde fuera", resume Llosa.

"Queremos agradecer a todos sin excepción el gran trabajo desarrollado estos años en favor de los vecinos", aseveró el alcalde en funciones, Ángel García, en relación a los ediles que no formarán parte de la nueva Corporación. El regidor también tuvo palabras para los que continúan, animándoles a seguir "por el mismo camino".

Patricia Martín, de Ciudadanos, que, junto con su compañera Mapi Madrid, tampoco continúa en política, intervino en el Pleno para valorar que "liderar la lista en 2019 fue ilusionante y ejercer de portavoz ha sido una gran experiencia". Alejandro Álvarez, quien fuera edil de Vox antes de pasar a ser no adscrito, quiso poner de relieve que "hemos sido ejemplo de llegar a acuerdos en beneficio de los vecinos".