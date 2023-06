Una lugonina, premiada por un proyecto para transformar el lavadero del Batán

La vieja cinta carbonera del lavadero del Batán acumula la potencia necesaria para conmutar su función transportadora en un cometido totalmente transformador. Así lo percibe la Escuela Politécnica de Mieres, que este curso ha convertido la icónica pasarela de Hunosa en el núcleo de la quinta edición de su concurso de ideas. El objetivo era darle a la infraestructura un nuevo uso sostenible e integrado en el entorno. Eso han hecho Jennifer Álvarez y Celia Delgado, ambas alumnas del campus de Barredo (máster de Caminos) y ganadoras del certamen.

"Nuestra propuesta pasa por desarrollar un parque tecnológico en los terrenos del lavadero, utilizando los espacios que quedan en la orilla oeste del río para uso lúdico, con zonas recreativas y merenderos", explican. Jennifer Álvarez es de Gijón y Celia Delgado, de Lugones. Ambas tienen 25 años y son graduadas en ingeniería Civil. "Visualizamos la pasarela como un espacio de uso peatonal y cicloturista que se conecte con las principales sendas del concejo, como la de Loredo, la de Rioturbio y la de Turón". La vieja cinta transportadora del carbón de Nicolasa pasaría a ser un espacio vertebrador, con dos miradores sobre el río Caudal. "Se trata de un equipamiento orientado a generar nuevo tejido empresarial, pero que no sea solo un espacio para trabajar, sino un lugar generador de nuevas centralidades", destacan las autoras.

Álvarez y Delgado cursan actualmente el primer curso del máster de Caminos. Perciben que el ciudadano aún no intuye el alcance reformador de la ingeniería: "En la sociedad no se valora el potencial transformador que ofrece esta disciplina", subraya Álvarez. Y las dos coinciden en desmontar el mito de que los estudios de ingeniería repelen a las mujeres. "Nuestra experiencia nos dice que hoy en día todo está bastante equiparado en lo referente al género y eso también se proyecta sobre el profesorado. Tal vez no estamos valorando lo suficiente te los avances logrados", apuntan.