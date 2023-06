"Creo firmemente en la negociación, en el diálogo" y "no me voy a dejar guiar por las siglas, lo importante es Siero y llevo demostrándolo 8 años", ha dicho este sábado el ya alcalde de Siero, Ángel García, en sus primeras palabras como regidor. Inicia su tercer mandato consecutivo y el primero con mayoría absoluta (13 de 25 concejales), aunque ha recibido 14 votos en su investidura, sumando el de la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF).

García ha hecho un emotivo discurso plagado de referencias a sus antecesores como regidores, a su familia y amigos y al camino en política que le ha llevado hasta el día de hoy. Una intervención además contundente en lo que respecta a su convecimiento de que toda la Corporación debe trabajar en favor del municipio y apostar porque el avance del territorio, al margen de los intereses partidistas, sea el objetivo fundamental de todos sus miembros. "La ciudadanía pierde la confianza en la política cuando esta es bronca y no resuelve los problemas de la gente (...) Soy el alcalde de Siero, no el alcalde del PSOE. Soy el regidor de todos los vecinos. Hay que diferenciar entre la institución y los partidos y ruego a la oposición que haga lo mismo. La utilidad de la política es que la sociedad avance y les tiendo la mano desde ya", ha dicho el regidor.

"Es más díficil ganar unas elecciones que perderlas, gobernar que ser oposición y construir que destruir", ha señalado García, para incidir en la necesidad de trabajar en común, mano a mano todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, en beneficio del municipio. Tras insistir en el llamamiento al diálogo y en las bondades del consenso, también ha asegurado que, no obstante, el gobierno municipal no se dejará llevar ni "por el ruido ni el populismo" y tomará las decisiones que sean necesarias, "aquellas que sean mejor para el conjunto de la sociedad", consciente también de que "no es posible contentar a todos".

El regidor se ha disculpado por sus errores y ha destacado la labor de los funcionarios municipales. "Pido perdón por mis errores e imperfecciones" admitiendo que él mismo los conoce "mejor que nadie". Y ha subrayado su reconocimiento a los trabajadores del Ayuntamiento que "cumplen puntualmente con sus obligaciones" sin los que el progreso de Siero no sería posible.

Asimismo ha prometido gobernar con lealtad institucional al gobierno del Principado y al de la nación, "sean del signo que sean", pero "siempre anteponiendo el interés de Siero, para lo que hemos sido elegidos". Entre los mayores retos del nuevo mandato, los jóvenes y la digitalización, junto a la "revolución de la Administración", imprescindible y "único camino para mantener el estado del bienestar", hacerla "ágil, eficiente, adecuada en su dimensión para las necesidades de las empresas y la generación del empleo" y la riqueza que luego permite realizar las políticas que ayudan a quienes "más lo necesitan".