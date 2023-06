Dicen que el espacio de trabajo que una persona crea para sí misma puede decir mucho acerca de ella. Y eso es cierto en el caso del alcalde de Siero, Ángel García, reeelegido este sábado para el cargo con el que afrontará su tercer mandato, el primero con mayoría absoluta. La zona de escritorio del regidor en el Ayuntamiento no es excesivamente amplia, pero sí cuenta con muchos pequeños detalles que saltan a la vista de quien accede al lugar e invitan a preguntar el por qué de cada objeto o imagen que están sobre la mesa, en la estantería que tiene junto a ella o en la pared tras la silla del despacho. García accede a explicar la razón de cada elemento presente a petición de la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Siero. "Todo tiene un motivo" y conforma un "contexto" que integra lo local y lo global, lo "glocal", además de ayudar a trazar el perfil personal del regidor del cuarto concejo de Asturias en población y el tercero en número de empresas.

Los muebles, de Ikea. El gigante sueco tiene uno de sus mayores establecimientos del norte de España en Siero, en Parque Principado, a su vez uno de los "tesoros" del municipio por la actividad económica que genera este gran centro comercial en el territorio. El alcalde se ayudó del personal del centro para diseñar junto a ellos un despacho que muestra "sobriedad, practicidad". "Los muebles de Ikea representan a mi juicio muchas cosas: que no haya excesos, una buena relación calidad-precio, son modernos, cosmopolitas y hablan un poco del mundo en que vivimos. Y estas son también un poco algunas características de lo que me gustaría que sea un Ayuntamiento", dice el alcalde.

Camiseta y bandera del Regimiento Príncipe de Cabo Noval y escudo de la Policía Nacional. En la pared, tras la silla del despacho, en un lugar destacado y alto, junto a las banderas institucionales (la de Siero, la de Asturias, la de España y la de la Unión Europea) está colocada una camiseta que le regalaron responsables del Regimiento Príncipe con sede en el Acuartelamiento Cabo Noval. El regidor nunca ha ocultado su admiración por el Ejército y las labores que realizan en misiones fuera y dentro de nuestras fronteras e insiste siempre en el orgullo que siente por el hecho de que el municipio acoja la gran instalación del acuartelamiento.

"La camiseta del regimiento Príncipe es de una de las misiones que hicieron en el Líbano. Me recuerda lo importante que es no olvidar que el mundo es además de otras cosas un lugar cruel en el que hay mucha gente que en estos momentos está jugándose la vida. Lo tengo antes de Ucrania. Lo tengo de referencia, me recuerda el mundo que nos toca vivir. Y ser consciente, porque es importante, de que en pocos sitios tenemos la calidad de vida que hay aquí", explica.

Hay también sobre la mesa una bandera del Regimiento y en el estante al lado de la mesa que linda con la zona de la ventana está ubicado asimismo un escudo de la Policía Nacional, "por la que tengo gran cariño".

La foto de dos polizones que llegan a Canarias desde Nigeria. La estanteria de la zona de trabajo del alcalde de Siero no está muy cargada. Hay varios recortes de prensa o fotos publicadas en periódicos. Una de ellas corresponde a dos polizones llegados en barco a Canarias desde Nigeria. "Nos habla del hambre que tienen de poder vivir como nosotros, de llegar a un lugar distinto al que conocen, donde no tienen ni lo mínimo, ni para comer. Hace valorar las oportunidades que nosotros tenemos. Y su llegada no debe verse como a veces se hace, pensando en negativo, sino como una oportunidad. Pueden trabajar, vienen buscando una vida mejor y debemos verlos en positivo, también como una oportunidad para España".

Xi Jinping y Vladimir Putin. Un recorte de prensa de un diario nacional publicado el pasado marzo con una fotografía del presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un encuentro en el Kremlin, asoma en uno de los huecos del estante junto a la mesa de trabajo. "Xi Jinping llega a Moscú para escenificar con Putin su nuevo papel de mediador internacional", dice el titular. "Estos dos señores ponen riesgo el estado de derecho que conocemos. Y a mí también me recuerdan que las administraciones tienen que dar una respuesta eficaz porque si no acabarán imponiéndose autocracias como las que definen a estos dos individuos", dice el alcalde. "Si no conseguimos que la Administración que tenemos dé respuesta a las necesidades, los problemas, las preocupaciones de la sociedad, acabarán imponiéndose este tipo de individuos", añade.

"‘Orion’ llega más lejos que ninguna otra nave diseñada para llevar astronautas". Es el titular de otro de los recortes de prensa que permanece sobre los muebles de Ikea del despacho del regidor. Se trata de una noticia publicada en noviembre de 2022 que habla de que "la cápsula de la NASA logra distanciarse 430.000 kilómetros de la Tierra en su viaje a la Luna, mucho más allá que el mítico programa Apolo en 1970". Ángel García vuelve a poner de nuevo esto en relación con la gestión municipal.

"En la Administración cualquier trámite es tedioso, largo y totalmente manual. Pero esta cápsula se distancia más de cuatrocientos mil kilómetros de la Tierra siendo capaz de llevar vida humana dentro... Son las oportunidades que la tecnología ofrece ya hoy y te da para reflexionar sobre lo lejos que se puede llegar pero lo lejos que a la vez estamos de hacer las cosas mejor. Las cosas se pueden hacer mejor, hay que ser más competitivos y saber aprovechar la capacidad y el talento de la gente, como el de la gente que protagoniza el hito que refleja esta noticia...", comenta el regidor.

Una botella reutilizable y dos pelotas. En la parte superior de la misma estantería, a su derecha, hay una botella de agua metálica. "Estoy empezando a no consumir envases y compré esta botella para traer agua", señala. Se ven también dos pelotas, una de fútbol, que le regaló la Federación Asturiana y guardo con "gran cariño". Y otra de beisbol.

"Estados Unidos juega al beisbol. En España nos gusta más el fútbol. Hay una cuestion que tengo interiozada y es que nosotros consideramos que la vida es de una manera determinada y no tiene por qué. Aquí, llevándolo al deporte, decimos fútbol y pensamos que tiene que ser lo más importante cuando en otros lugares lo más importante es otra cosa. Pensamos que la vida es de una manera determinada y que el mundo tiene que vivir así... Pues no es así, siempre hay otra forma de ver las cosas y otros mundos", explica.

La población mundial y las directrices regionales de comercio. Otro recorte de prensa guardado y expuesto en el despacho habla de las proyecciones de población mundial para 2050, cuando el número de habitantes del planeta pasará de los 7.700 millones actuales a 9.700 millones en algo más de un cuarto de siglo.

"Viendo las estimaciones de población para 2050, vemos que somos poca cosa y tenemos que esforzarnos mucho más en ser más competitivos, en usar más la tecnología, estar preparados para abordar una revolución en cuanto a la Administración para poder sobrevivir en el mundo. En Asturias somos un millón y bajando y entonces, cuando me hablan de las directrices regionales de comercio, que no puedo poner más de 2.500 metros de superficie y veo este mapa sobre la población mundial y la evolución del mundo, me parece todo un poco surrelista", explica, en referencia a las limitaciones que no existen en otros teritorios, menos en otros países y que ponen trabas a las inversiones de multinacionales o grandes firmas que se asientan y generan empleo en los lugares donde la Administración es más ágil y favorece su implantación.

La foto de Nico y Albert Einstein. En la mesa del regidor hay algunos elementos de escritorio hechos por uno de sus hermanos y que fueron regalos de Reyes familiares en algún caso. También está "algo muy importante", una pequeña figura de Albert Einstein, con agunos elementos móviles, como el brazo que se mueve apuntando a la cabeza. Se lo regaló su exmujer, cuenta, y recuerda "que use la cabeza" y controle su carácter, a veces algo impulsivo.

En lugar destacado, sobre la estantería, una foto de su sobrino Nico, una de las personas con protagonismo en la sesión de investidura del sábado. Presente en el salón de plenos, el alcalde le mencionó explícitamente y explicó que él fue una de las personas que más le animó a seguir en política y a optar a un tercer mandato. El pequeño está muy presente en la vida de Ángel García, una persona que menciona habitualmente a su familia y al apoyo que suponen para él figuras como la de sus padres. "A Nico lo adoro", insiste.

