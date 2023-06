Tras la sesión de investidura y la toma de posesión de los nuevos ediles, empieza a definirse el nuevo equipo de gobierno de Siero y las áreas de responsabilidad que tendrá cada uno de los concejales. Aurora Cienfuegos, que fue edil de Cultura y Personal en el último mandato, continuará con estas áreas pero además se hará cargo de la Policía local. Será la primera mujer en estar al frente de la gestión de este servicio en Siero. "Tiene experiencia en gestión ya en los dos últimos mandatos, empieza el tercero y es una persona dialogante y con gran capacidad", destacó el alcalde sierense, Ángel García.

García incidió en que el "buen talante" y la "experiencia" de Cienfuegos hacen que ella cuente con el "perfil" para el desarrollo de esta encomienda. No obstante, el gobierno local no descarta que se cuente también para el servicio con otra persona, externa, "ajena a la Corporación", que refuerce la tarea de la organización de la Policía local. En todo caso, es este último extremo una decisión que aún no se ha tomado.

Hay más novedades en lo que respecta al diseño de lo que será el nuevo ejecutivo municipal. García, que gobernará con una mayoría absoluta de 13 de los 25 concejales de la Corporación, ha anunciado que este mandato habrá una concejalía de Comercio que asumirá una de las recién llegadas, Patricia Antuña. La edil suma una larga trayectoria al frente del que fue uno de los comercios más icónicos de la Pola, el bazar "El Cero". Y es precisamente ese conocimiento el que ha llevado el Alcalde a decantase por Antuña para el cometido. Además de comercio, su área de competencia también incluirá cuestiones como hostelería, taxis, zona azul y transporte público.

Asuntos todos ellos que "están vinculados de forma global" y que hasta ahora estaban dispersos en otras concejalías, fundamentalmente en la que dirigía la edil Ana Rosa Nosti. Con la puesta en marcha de un área específica el gobierno municipal pretende "tratar con más cariño al comercio local, porque hay muchas cosas que mejorar", reconoce el regidor. Y para ello quieren aprovechar "el gran conocimento y la capacidad de Patricia Antuña en este campo".

Por otro lado, Eva Iglesias, directora del colegio Hermanos Arregui de la Pola, llevará Educación, tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Pero además el alcalde le encomendará otra gran área que se ha convertido en uno de los pilares del mandato: Juventud. "Es un campo al que quiero dar una importancia especial, con acciones de forma transversal entre varias concejalías, pero que tenga un peso específico y que centre nuestros esfuerzos", subraya García. Hasta ahora este área estaba integrada en la concejalía de Cultura con Aurora Cienfuegos, pero "se había quedado diluída y consideramos que es un campo fundamental de trabajo en los próximos años", subraya el mandatario.

En un principio el propio regidor había barajado la posibilidad de asumir él mismo la competencia en Juventud, pero finalmente ha decidido de nuevo "delegar todo en los concejales", con la idea de "hacer un reparto lo más ajustado al perfil de cada uno de ellos". Dentro de ese reparto, también se busca dar un toque más humano a la relación con los vecinos, a través del edil Pergentino Martínez. Este último se repartirá la zona rural con Alejandro Villa, pero además se le quiere dar un papel más relevante en la relación con las asociaciones, porque "es importante hablar y escuchar más a la gente, tocar la parte más humana", sostiene Ángel García.

En los próximos días el gobierno local irá dando más detalles de la nueva configuración del ejecutivo, una tarea "complicada", reconoce el regidor, porque "hay muchas áreas que queremos reforzar".