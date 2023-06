"Somos un gobierno que cumple lo que promete". El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha decidido que la primera gran medida de este mandato sea aprobar la bonificación al 95% ( el máximo que permite la ley) de la plusvalía (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) en caso de herencias, bien sean edificaciones y parcelas. El asunto irá el mes que viene al Pleno, donde el PSOE dispone de mayoría absoluta y la notable reducción en el gravamen entrará en vigor el 1 de enero de 2024. "Me parece un impuesto injusto, porque ya se ha pagado por una propiedad y preferimos que la gente no tenga que volver a hacerlo en caso de herencia", subrayó el regidor, que cifró en unos 250.000 euros el dinero que dejará de ingresar anualmente el Ayuntamiento por este concepto. "No afecta al equilibrio económico del Consistorio", garantizó.

García, que hizo este anuncio acompañado del concejal de Hacienda, Alberto Pajares, subrayó que el ahorro medio por la práctica eliminación de la plusvalía en la herencia de un piso grande en la Pola o Lugones estará en torno a 4.000 euros. El regidor también reseñó que se trata de una medida que "afecta a todo el mundo, no es para los ricos". El regidor sierense apuntó que medidas de alivio fiscal como la bonificación al 95% de la plusvalía en caso de herencias pueden contribuir a que el concejo siga ganando población y a que la venta de viviendas vaya a más.