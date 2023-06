Rocío Durán es la primera joven de etnia gitana en graduarse en Bachillerato en Pola de Siero. Lo dice con "orgullo". La estudiante del instituto Juan de Villanueva rompe así con numerosos "estereotipos" y abre el camino "para todas las niñas que vienen detrás". "Chicos ya se habían graduado varios antes que yo, pero soy la primera mujer", explica. Un hito que la ha convertido "en el referente que a mí me hubiera gustado tener". La joven recibió este martes un emotivo homenaje durante la fiesta de fin de curso organizada por la Asociación Mistos, en la que se reconoció el trabajo y el esfuerzo que todos los niños realizaron a lo largo de este último año escolar. Especial reconocimiento a Durán y también a Manuel Jiménez, graduado asimismo en Bachillerato.

Durán reconoce que este último curso "no fue fácil, pero conseguimos sacarlo adelante". Un objetivo que no hubiese logrado sin el apoyo de su familia, que siempre ha estado ahí para ella, y de dos profesores en especial, "Josué y María José". "Tengo que agradecerles el apoyo que me han dado", reconoce.

La joven seguirá estudiando ahora para convertirse en profesora de Infantil, un sueño que tiene desde que era pequeña. Además, durante los próximos meses realizará un curso de monitora de verano. "Para no parar", dice. "Siempre he querido ser profesora y ser la primera chica en acabar Bachiller es un paso muy importante. Esto lo hago por mí, pero también por todas las que vienen detrás. Que nadie les diga que no pueden conseguir lo que se propongan; sino ya estaré yo ahí para recordarles que pueden hacerlo", asegura.

Manuel Jiménez, el otro joven graduado en Bachillerato, mostraba ayer también su alegría. "Me gustaba mucho ir a clase. Me parecía muy interesante", señala. En su caso, ya ha echado el currículum para trabajar en un supermercado, pero tampoco descarta hacer un módulo superior.