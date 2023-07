La sierense Regina Suárez, primera mujer de Asturias en sacarse el carné de camión, en 1968: "Lo más difícil era dar marcha atrás por les caleyes"

La sierense Regina Sánchez Cosío, de 88 años, ostenta el que podría ser un curioso récord, si en la autoescuela no le mintieron allá por el año 1968. Ella fue, como le indicaron los profesores de aquella, la primera asturiana en sacarse el carné de primera para poder conducir un camión de grandes dimensiones. Con él viajó durante unos años con su marido cuando tocaba repartir leche por Gijón, y con él sacó adelante a su familia tras quedar viuda con 33 años, recogiendo bidones de Muñó a Porceyo, hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad necesaria para tener el carné.

"Bueno, la verdad es que lo aprendí rápido", recuerda la mujer, oriunda de Muñó, con buena memoria. Su esposo tenía por aquellos años un camión más pequeño "para el que era bastante con el carné de segunda". Pero al comprar uno más grande para hacer la ruta de bidones grandes hasta la fábrica de Lagisa, "tenía que sacar el de primera". Juntos se ponían a estudiar, y como a ella se le daba bien, "me animó a sacarlo yo también, que no tenía carné de ninguna clase. Lo necesitaba para acompañarlo y mover el camión en alguna parada si era necesario, para que no nos multaran". Al final decidió presentarse al examen, teórico y práctico, y "los saqué los dos a la primera", apunta Regina orgullosa, tan contenta con su logro que se hizo grabar una medalla con la fecha en que aprobó. Y tanto éxito tuvo la iniciativa que "una hermana mía también quiso aprender conmigo y se sacó el carné de segunda".

Durante algunos años acompañó al marido en sus rutas y "sobre todo cuando tenía que repartir por Gijón: mucha gente de los pueblos, que sabían que iba a la ciudad y tenían allí familia, le pedían que les llevara una lata de leche, así anduve por todos los barrios". Quiso el destino que a los tres años de comprar el camión nuevo y sacarse el carné, su marido falleciera, dejándola sola con dos hijos que mantener. Así que "no me quedó otra que empezar a repartir yo, con la misma ruta que teníamos".

En pie a las siete y media, la recogida comenzaba en Muñó, "con dos paradas antes ya de la iglesia", y de ahí a La Collada, Fano, Quintana, La Camocha y Porceyo, donde estaba la fábrica de Lagisa. Los ganaderos sacaban la leche en bidones, que ella recogía con su camión acompañada por el hijo mayor, que tenía entonces 15 años. "El camión, un EBRO, llevaba unos 18 bidones de 40 litros de capacidad", rememora Regina. Otras veces, y eso "era lo más difícil", se hacía necesario entrar marcha atrás por las caleyas estrechas hasta llegar a las casas, porque "no había dónde dar la vuelta, pero siempre me orientaban, la gente siempre fue muy atenta".

Sus años de peripecias al volante dieron para numerosas anécdotas, porque "cuando llegaba ella era como si llegara la reina, todos los camioneros le dejaban sitio para aparcar y maniobrar agusto en la fábrica", apostilla su hija Elena Suárez. Otra vez, con la carretera Carbonera en obras, "los encargados de parar el tráfico me preguntaron dónde iba con el camión, y se lo dije. Me dejaron pasar la primera, porque si me retrasaba ya tenía varios camiones delante para descargar en Gijón y me quitaba tiempo". Y así fue todos los días hasta que se acabaron los trabajos en el firme de la carretera.

Más anécdotas. Debía llamar tanto la atención la presencia de una mujer joven al volante de un camión que "una vez en un pueblo me paró un chaval para pedirme las herramientas del camión, porque tenía que arreglar la portilla de un prau. Quedó en dejármelas al día siguiente en casa de un vecino al que le recogía la leche, y fue ese hombre el que me confesó la verdad: que me había pedido ayuda para verme de cuerpo entero, porque sólo me veía la cabeza y tenía curiosidad", explica Regina entre risas. "Me pasaron muchas cosas de aquella, pero siempre buenas, lo recuerdo con cariño", asegura.

Cuando su hijo alcanzó los 21 años, ya pudo sacar el carné de primera y hacerse cargo de la ruta. Pero, de nuevo, el destino con toda su crueldad. "Falleció a los 25 años de un cáncer, recién casado". Fue su viuda y su familia los que se hicieron cargo de la recogida de la leche, negocio en el que aún hoy en día trabajan, y Regina ya nunca más volvió a conducir un camión.

Con el tiempo se casó de nuevo, en San Pedro de Anes, y siguió pilotando a diario su coche para desplazarse a sus cosas. "No me pierdo ni un campeonato de parchís, me encanta y voy con el nieto, que también le gusta mucho, aunque por la noche lo dejo conducir a él", confiesa. Y también reconoce con una sonrisa que "hace dos meses me llegó una multa por velocidad, en un tramo a 50 donde La Figarona. Pero no sé si era yo la que conducía ese día", apunta pícara, mientras echa un ojo a su hija Elena y saca con toda soltura el coche del garaje, pendiente de renovar el carné en agosto. Porque este fin de semana "toca maratón de parchís en Collao, y allá vamos".