La responsable del Archivo Municipal de Siero, Rosa Villa González, "Rosi Villa" como la conoce todo el mundo en la Pola, se jubila tras 35 años en este servicio del Ayuntamiento. Ha sido una vida de trabajo dedicada a lograr que el archivo local sea lo que es hoy, uno de los mejores de Asturias, con más de 433.00 expedientes y que guarda la memoria del municipio, la más reciente y la más antigua, con documentos de hace siglos, auténticos tesoros que se conservan y custodian con mimo en una parte de las instalaciones de la antigua Casa de Cultura polesa, hoy sede de este equipamiento. Ayer fue su último día de trabajo en este lugar, aunque el retiro efectivo se producirá el próximo 13 de agosto, cuando finaliza el período de vacaciones y de días "moscosos" correspondientes.

"He tenido la suerte de trabajar en lo que me gustaba. Y eso es muy importante, porque cuando haces lo que te gusta pones toda la pasión en ello, igual que hacen mi compañeros. Por eso para mí jubilarme es sensación agridulce, pero no me trató la vida muy bien en temas de salud y toca dar paso a otra gente y descansar", explica Villa.

Quienes la conocen a ella y a su trabajo saben que ha puesto en el impulso a este equipamiento sierense más que pasión. Horas y horas de dedicación, de leer uno a uno miles de documentos para recuperarlos y clasificarlos y de no escatimar esfuerzo para que sea una referencia en Asturias. Ella ha sido el "alma" del Archivo Municipal de Siero, coinciden quienes saben de su labor. Empezó a trabajar un 7 de septiembre de 1988, ubicado su puesto físico en una de las buhardillas del Ayuntamiento, donde había parte de los fondos históricos, aunque el material estaba disperso por más puntos, como el antiguo matadero o el viejo mercado de ganado.

Ese año comenzó su labor ingente de localización, recuperación y clasificación y una trayectoria con episodios complicados como la inundación que sufrió el bajo de la calle Olof Palme, en la Pola, que también fue sede del archivo durante una etapa. El incidente causó daños a expedientes que fue necesario intentar salvar de nuevo con muchas horas de trabajo de un equipo al que siempre hace mención para atribuirle el mérito de la calidad del equipamiento del que hoy dispone Siero.

Desde el inicio de su trayectoria en Siero, ha visto pasar a siete alcaldes: Manuel Villa, José Aurelio Álvarez, Juan José Corrales, José Antonio Noval, Guillermo Martínez, Eduardo Martínez Llosa y Ángel García, el último, que acaba de ser relegido y afronta su tercer mandato.

Fue Martínez Llosa quien concretó el traslado a la sede actual del archivo –"un lugar homologado y en condiciones óptimas"– aunque todos los alcaldes, señala Villa, aportaron al equipamiento. El gran avance respecto al concepto que había de los archivos, explica, se produce con la llegada de la democracia, cuando se toma conciencia de que son servicios públicos y su necesidad para la aplicación de la transparencia en la gestión municipal.

"El cambio radical fue con la democracia, la Constitución de 1978 y la consideración que se tiene del ciudadano. Y aquellos alcaldes que querían transmitir la tranparencia administrativa", señala. Sin la labor de los archivos municipales, incide, "no hay transparencia".

Reflexiona también sobre el hecho de que a día de hoy mucha gente siga teniendo una concepción equivocada acerca de la tarea y las funciones de estos servicios públicos. "La gente cree que nos dedicamos al archivo histórico, que somos algo así como ratones de biblioteca. La conservación del patrimonio documental y ponerlo al servicio de los ciudadanos es una de nuestras obligaciones, pero también lo es poner al servicio de la Administración toda la documentación necesaria. Por poner un ejemplo, Urbanismo es un servicio que necesita casi cada minuto expedientes del archivo, tanto electrónicos como de papel", señala Villa.

Cualquier técnico de Urbanismo –un servicio con el que se trabaja de manera "constante"– de Contratación o de Patrimonio, por citar ejemplos, "necesita documentación, antecedentes para poder hacer sus informes y este es el aspecto en el que a veces no se repara". "No somos el último de la fila como se suele pensar, hacemos una gestión transversal hacia el ciudadano y hacia la Administración", destaca.