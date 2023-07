Podemos Siero denuncia la "supresión de servicios" en el punto limpio de Pola de Siero. La portavoz de la formación, Silvia Tárano, afirma que desde principios de mes solo se permite la recogida de escombros, muebles y enseres, además de los tradicionales residuos que se depositan en los contenedores de papel y cartón, envases y plástico y vidrio. Ante las diversas quejas recibidas por la formación y como usuaria, Tárano acudió a las instalaciones, donde el propio operario le confirmó las nuevas condiciones. La edil critica que no se hayan trasladado a la ciudadanía ni a los grupos municipales a través de ningún cauce.

“Ni en la página web municipal ni en los perfiles que el Alcalde tiene en redes sociales y utiliza para promocionar al equipo de gobierno aparece información alguna”, lamenta. Asimismo, Tárano insta al equipo de gobierno a dar una solución inmediata a esta modificación de los usos del punto limpio que, advierte, puede acarrear otros problemas como la proliferación de vertederos ilegales o, en el mejor de los casos, el depósito de estos residuos no aceptados en los contenedores de fracción resto.

“El de la Pola es el único punto limpio del municipio, hay una serie de residuos cuyo reciclaje es obligado, pero a día de hoy los sierenses no pueden hacerlo", destaca Tárano, que se refiere al caso de pilas, "todo tipo de baterías, electrodomésticos, restos de pintura, aceites, tanto de cocina como de motor, halógenos o lámparas fluorescentes, aerosoles y productos químicos, medicamentos, chatarra, termómetros o radiografías, entre otros".

Por otro lado, Tárano insiste en la importancia de reforzar el reciclaje tanto con la realización de campañas para su fomento como garantizando los recursos suficientes para llevarlo a cabo. “La opción de llevar estos residuos al punto limpio de otro municipio no es viable, puesto que esta gestión tiene un coste y cada concejo asume el suyo. Además, hay que recordar que Siero estaba ya siendo penalizado por su baja tasa de reciclaje y esto empeora la situación; las vecinas y vecinos de Siero tendremos que pagar más debido a que el Ayuntamiento no nos permite reciclar”, señala. La edil añade que “el PSOE no puede vender un Siero verde y a la vez recortar servicios en la gestión de residuos”.