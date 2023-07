El Ayuntamiento de Siero mantiene una apuesta decidida por mejorar la red de senderismo del municipio como atractivo turístico para los visitantes que buscan naturaleza y deporte en Asturias, así como para los vecinos del concejo. Por ello hará varias actuaciones en el entorno del túnel de Careses, de la fuente Les Xanes y del pico Fario hasta el acceso a la peña de los Cuatro Jueces, que están incluidos en el proyecto de Integración de la red de senderismo de Siero en su primera fase.

El proyecto consiste en reforzar la señalética, añadir paneles informativos, nuevas vallas, mesas, bancos y juegos infantiles. El Consistorio ha adjudicado dos lotes para el suministro de los materiales que serán instalados por los trabajadores del Plan de Empleo Municipal. El coste total asciende a 29.883 euros. Así lo dieron a conocer el alcalde, Ángel García, y el concejal de de Caminos en el Medio Rural y Alumbrado Público, Alejandro Villa.

"Es el mantenimiento de las sendas que había y no tenían labores de conservación, caminos que se van cerrando al descender la actividad ganadera como son en Peña Careses en algunos casos. Es mejorar la red de senderismo no solo para los visitantes sino también para los que viven en el municipio, cada vez la gente camina más y más tiempo y es un atractivo tener donde dar un paseo. No tenemos el Urriellu pero tenemos sendas cerca de casa para disfrutar a diario", señaló el Regidor, quien avanza que estas actuaciones continuarán por todas las sendas del municipio. "En la zona rural la alternativa que tienen para caminar en muchos casos es por la carretera o caminos con tráfico, además en Siero tenemos la suerte de que son para todas las edades porque el terreno llano ayuda", detalló.

Tal y como indicaron, estos trabajos incluyen el acondicionamiento del entorno de la boca del túnel de Careses y Fuente les Xanes, la retirada de plantas de especies invasoras, la unión entre sendas ya existentes en el concejo y la reparación de las fuentes de la Castañal, Los Cuatro Caños y Puerto Rico. También el acondicionamiento del entorno del Pico Fario y la señalización hasta la peña de los Cuatro Jueces, y, por último, la mejora de la señalética de la Ruta de las Peregrinaciones a Covadonga (GR-105).

El edil de Caminos en el Medio Rural y Alumbrado Público hizo hincapié en que es un objetivo del equipo de gobierno que las sendas y áreas recreativas del concejo estén en optimas condiciones para su uso, especialmente en época estival, que es cuando los vecinos y visitantes más las usan.