Las amas de casa de la Pola tienen mucho corazón. Así lo demuestran con su última acción solidaria, en la que han elaborado 160 cojines con forma de corazón para las personas operadas de cáncer de mama. Se trata de unas almohadas especiales para que los pacientes se puedan recostar con comodidad en un sofá o butaca y evitar así molestias a cuenta de las cicatrices que les deja la intervención quirúrgica, que, en muchos casos, pasan por debajo de la axila.

"Conozco una mujer que tuvo un cáncer de mama y ganglios y cuando lo usó me decía: ‘Es muy cómodo para sentarme y que no me haga daño la herida’. Estos cojines son una gran ayuda y a las personas en esa situación no les cuesta nada de dinero", explica Pilar Domínguez, presidenta del colectivo de amas de casa de la capital de Siero. Y avanza que repetirán de nuevo el próximo mes de noviembre.

En la actividad participó medio centenar de mujeres de la Pola con toda la precisión de una cadena de montaje industrial. Mientras unas cortan la tela siguiendo una plantilla, otras la hilvanan y las siguientes la cosen a máquina. Solo les dejan un pequeño agujero abierto para introducir el relleno, un material sintético conocido como guata. "Ese paso es muy importante porque tiene que tener un peso exacto, así que había un grupo que las iba pesando y metiendo en bolsas de plástico para después rellenar dándole la vuelta al cojín y después ya se cierra el ‘agujerín’ cosiéndolo", explica Domínguez.

La almohadilla tiene forma de corazón para adaptarse a la configuración del cuerpo humano y favorecer una postura cómoda. En concreto, se coloca por debajo del brazo consiguiendo así que los pacientes de cáncer de mama puedan descansar en el sofá o una silla con confort, holgura y sin dolor; "porque las cicatrices resultan muy molestas, y como encaja justo debajo de la axila, están mejor y más cómodas, les cambia mucho el día a día", detalla la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Pola de Siero.

Las mujeres de la Pola consiguieron hacer 160 cojines-corazón en una tarde y, tras la buena experiencia y mejores fines de la iniciativa, se han animado a organizar un segundo taller el próximo otoño. Las creaciones son enviadas después al Hospital Valle del Nalón, en Langreo, a través de una asociación para su reparto a las pacientes con cáncer de mama que acaban de ser operadas. "Cuando hay una enferma operada, le dan aviso y le hacen entrega del cojín-corazón, que es totalmente gratuito para ellas", insiste Domínguez.