El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Urbanismo, Susana Madera, se reunieron con los vecinos de Argüelles para analizar el problema de malos olores que sufre la localidad desde hace años provocados, presuntamente, por una explotación ganadera de la zona. El regidor afirmó que los afectados “tienen motivos suficientes para quejarse” y reconoció que el Ayuntamiento no ha hecho las cosas todo lo bien que a él le hubiese gustado.

García se comprometió a buscar una solución y señaló que mantendrá “una reunión seria” con los técnicos municipales que han participado en la tramitación de las quejas vecinales y que también solicitará información a otras administraciones para valorar las posibles salidas a la situación. Argüelles padece este problema de malos olores desde hace más de dos décadas, aunque se resolvió en momentos puntuales y actualmente ha resurgido.

El alcalde sostuvo que no van a “cerrar ninguna empresa”, pero sí que van a “exigir que cumplan con la normativa” para que pueda haber una convivencia "correcta" entre los vecinos y las compañías asentadas en la zona. El regidor expresó que es “prioritario que Argüelles siga creciendo” y que “las condiciones de vida sean extraordinarias, como lo son, salvo esta cuestión puntual”, señaló García.

Con la intención de que situaciones como estás no vuelvan a ocurrir, incidió en que las Administraciones Públicas no solo tienen que legislar, sino también velar por el cumplimiento de las leyes, porque, "al final, el Ayuntamiento no puede hacer de todo”.