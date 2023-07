Alarmado. Así está el presidente de la comunidad de aguas de Lieres, en Siero, José Ordóñez Fal, al comprobar el estado de los manantiales de agua de la parroquia, que se encuentran bajo mínimos "y no llevamos ni un mes de verano". Por ello, hace un llamamiento a los vecinos para que reduzcan en la medida de lo posible el consumo de agua, "para evitar tener que hacer cortes del suministro sin previo aviso, porque la realidad es que no hay agua y esta situación compromete la viabilidad del día a día", asegura.

Ordóñez lleva todo el año revisando los cinco manantiales que surten la red local enviando el agua mediante bombeo a un depósito. "Esta situación viene precedida de la sequía, llovió muy poco este año y lo que nevó no aguantó por el sol, que lo derritió todo a finales de marzo. Además, en junio llovió algo, pero muy escaso y no sirvió para aliviar las fuentes porque lo que las llena es un invierno cargado de agua y ya no vienen así", señala.

Ordóñez afirma que la comunidad de aguas lamenta tener que cortar el suministro, pero advierte que la situación es insostenible, con el depósito a media capacidad. "Es lamentable y duele cerrar el grifo, pero es que los manantiales están bajo mínimos y eso implica que tendremos que pedir agua al Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) o bien cubas al Ayuntamiento para prescindir de Cadasa, pero eso es un salvavidas y con eso no puedes cruzar el océano, es algo para un momento perentorio como un corte de agua", dice.

Las condiciones del nivel de agua en manantiales y el depósito obligará a la comunidad de aguas de Lieres a efectuar cortes. Sin embargo, antes de llegar a esa situación, Ordóñez pide moderación en el consumo para evitar derroches con acopio de agua o llenado de piscinas. "Debemos hacer un uso racional del recurso porque, si no, estamos abocados a cortar el suministro y la situación me parece surrealista", añade.

Otra de las preocupaciones de la comunidad de aguas de Lieres es la alta facturación que pagan por la electricidad necesaria para los bombeos, entre 8.000 y 10.000 euros al trimestre. "Es un lastre para cualquier economía, es inviable para nosotros", concluye.