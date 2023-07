Toda Asturias esperaba con ansias el famoso Carmín de la Pola. Como todos los años que se ha celebrado en La Sobatiella, los praos estaban repleto de gente de todas las edades disfrutando en familia o con los amigos.

Este año se ha implantado una nueva medida en la que no se podía acceder al recinto con bebidas de alta graduación. "No lo necesitamos, la sidra es lo mejor", confesaba Nicolás Claverol sobre estas restricciones. Como buenos asturianos, casi todos los asistentes llevaban la bebida típica de esta comunidad.

Además, se ha iniciado una iniciativa llamada "El Carmín recicla". Se esperaba que con esto se consiguiera dejar La Sobatiella más limpia. A través de megafonía y colocando cubos cada pocos metros se ha intentado que esta campaña saliera adelante. Aunque seguía habiendo basura por el suelo, se ha conseguido reducir en gran cantidad en comparación con otros años.