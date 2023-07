"Me jubilo con la espinita de no haber traído a Siero a Leonard Cohen ni a Norah Jones"

Ramón Quirós es historia viva de la cultura en Siero. Tras 38 años de dedicación al frente de la Fundación Municipal, llega a la jubilación como funcionario sierense, "con pena, pero con satisfacción", y deja el listón muy alto.

–¿Qué siente al dejar el cargo?

–Es un sentimiento encontrado, un merecido descanso y a la vez mucha pena. Empecé en el año 1985 y no había nada en el área de Cultura de Siero. Se acababan de constituir los ayuntamientos democráticos y el Patronato de Cultura del Ayuntamiento, había pocos recursos y desde entonces se fue conformando toda una estructura organizativa y administrativa hasta hoy.

–Convivió con todos los alcaldes de la democracia. ¿Con alguno hubo problema?

–Tengo que decir que de los siete con los que trabajé nunca hubo problema, con todos me llevé bien y fueron receptivos, lógicamente cada uno con su carácter y sus principios, con los roces normales. Todos han sido muy respetuosos, y yo siempre he separado mis ideas personales de la gestión en el ámbito municipal.

–¿Cuál ha sido el gran hito de todos estos años de trabajo?

–Tendría que sentarme una semana entera a reflexionar, son muchos años. Hay dos cosas que tuve claro desde el principio sobre la gestión cultural: la democratización de la cultura, para que todos los ciudadanos de Siero tuviesen acceso a la cultura independientemente de su condición. Creo que lo conseguimos, con una programación estable, que se oferta de forma permanente y con unos precios democráticos. Y por otra parte la democracia cultural, buscando la participación de toda la ciudadanía a través del programa de formación y creación que desarrollamos, con 140 cursos al año y 1.300 alumnos matriculados el año pasado: desde la Escuela de Música hasta talleres de pintura, talla de madera o relacionados con el mundo digital. Y a todo ello tenemos que sumar la descentralización de la cultura.

–¿En qué sentido?

–Se ha construido una enorme red de equipamientos, y Siero es un concejo privilegiado. Tenemos dos teatros auditorios en la Pola y Lugones, y tenemos centros culturales como el de La Fresneda, siete bibliotecas, la Casa de Cultura del Berrón y una serie de espacios culturales en las zonas rurales gestionados por las asociaciones pero que colaboran con nosotros. Eso es un lujo.

–¿Tener dos auditorios ha puesto Siero en la vanguardia?

–Estas dos obras del arquitecto municipal Benito Díaz han sido clave. Son dos edificios muy trabajados, y que son la envidia fuera del municipio, tal y como nos dicen los artistas. El resultado final ha sido muy bueno, las salas principales dejan encantados a los músicos que actúan aquí. Es uno de los orgullos con los que me voy, y que nos han permitido traer a gente muy buena a Siero. Aquí estuvo Ara Malikian en tres ocasiones con conciertos espléndidos, tuvimos a Manolo Tena en el último concierto que ofreció antes de fallecer, a Víctor Manuel con la Orquesta de Cámara de Siero, todas las óperas clásicas importantes, gospel, teatro, exposiciones pictóricas como las de Casimiro Baragaña o Carlos Sierra, además de una exposición de arte contemporáneo de una colección privada hace años que fue maravillosa. Y un largo etcétera de cosas que han puesto a Siero en el mapa.

–¿Ha habido buena relación con el mundo asociativo?

–En estos 38 años he tejido una red enorme de colaboración con todos ellos, desde los coros a los grupos de teatro, folclóricos... A todos ellos tengo que agradecerles su buena disposición y colaboración, ha sido un placer y un orgullo trabajar con ellos y tengo que darles las gracias a todos, no quiero dejar a nadie en el tintero. Siero es de los concejos que más entidades tiene, y de gran calidad.

–¿Se va con alguna espinita clavada?

–Siempre dije que me apetecía traer a Siero a Leonard Cohen y a Norah Jones. Uno ha fallecido y otra no es posible por caché, pero me hubiera encantado. Y me voy con la satisfacción de que Siero ocupa un espacio puntero en el ámbito cultural.

–¿A qué se va a dedicar?

–Trataré de desconectar y asumir la jubilación, que no será fácil. Y me dedicaré a leer, soy un lector empedernido.