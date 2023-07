Cerca de 1.200 vecinos de la parroquia de Lieres se enfrentan a su verano más seco con importantes restricciones en el suministro de agua que han hecho saltar todas las alarmas.

La problemática viene ya de lejos y con la escasez de lluvias de este estío, "se están rompiendo todas las expectativas", advierte José Ordóñez, presidente de la cooperativa de agua local. Tan complicada es la situación que, tras hablar con el Ayuntamiento ha sido necesario aportar cubas cargadas de agua, que se descargan en el depósito del Cristo del Agua.

"El descontento es enorme, la meteorología nos demuestra que los recursos naturales no son suficientes y es preciso hacer un llamamiento al consumo responsable", insiste Ordóñez, con los datos negro sobre blanco. "El aporte que tiene el depósito principal es de 49 metros cúbicos diarios, con una capacidad de 250", señala impotente ante la realidad de cada verano.

El pasado sábado se descargaron en el depósito cinco cubas con unos 8.000 litros, y está pendiente una reunión con el Ayuntamiento para abordar soluciones a una cuestión "poliédrica, en un momento crítico". Los vecinos tienen agua de Cadasa, pero "llega a varios barrios, no a todos, y con presión desigual", por lo que tampoco es la solución a la falta de agua. "Es un salvavidas, pero ahora mismo somos muchos para uno sólo", advierte Ordóñez.

Así las cosas, y a la espera de que el gobierno sierense pueda aportar sus impresiones, se barajan diferentes actuaciones, y "habrá que ver qué resulta más adecuado para garantizar el agua", sostiene el presidente de la cooperativa. De momento, de lo que se trata es de "intentar contener el gasto hasta donde sea posible", y por ello llaman a "un consumo responsable" de un bien escaso.

Ordóñez lleva todo el año revisando los cinco manantiales que surten la red local enviando el agua mediante bombeo a un depósito. "Esta situación viene precedida de la sequía, llovió muy poco este año y lo que nevó no aguantó por el sol, que lo derritió todo a finales de marzo. Además, en junio llovió algo, pero muy escaso y no sirvió para aliviar las fuentes porque lo que las llena es un invierno cargado de agua y ya no vienen así", señala, sin perspectivas de que en las próximas semanas las nubes sean clementes y acaben con una situación "muy complicada".