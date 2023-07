La venta de parcelas en el polígono de Bobes avanza a buen ritmo, pero el objetivo de Siero de llenar de empresas esta área industrial no está exento de dificultades burocráticas y relacionadas con vaivenes políticos. El espacio tiene en comercialización la primera fase, con 91 parcelas, de las que 47 están vendidas o reservadas. De estas, en 24 casos están ya ocupadas o con naves en construcción o se ha cerrado la adquisición. En otros 23 todavía hay que formalizarla definitivamente y, aunque se da por hecho que las operaciones llegarán a buen puerto, se habrían ralentizado a causa de la situación de la sociedad Sogepsa, encargada de la comercialización. Según fuentes consultadas por este periódico, el proceso iniciado por el Gobierno autonómico para que la entidad sea mayoritariamente pública ha retrasado el desarrollo de operaciones de la sociedad hasta completar el cambio accionarial. "No se ejecutan las opciones de compra porque no se puede escriturar y así llevamos meses", dice un afectado.

Junto a esta circunstancia, la implantación de más grandes superficies requiere modificar las directrices regionales de comercio, que restringen los espacios de venta mayores de 2.500 metros. Siero ha pedido un cambio de esta norma, pero no se ha hecho. Y el acuerdo de Gobierno autonómico del PSOE con IU podría dificultarlo, pues la coalición no es partidaria y el texto del pacto incluye una declaración en esa línea. "Gran Industria Singular" Por otro lado, acaba de salir a información pública la reordenación de 5 parcelas que abarcan 55.000 metros y quedarían unificadas en dos, una con la calificación de "Gran Industria Singular" y otra con la de "Gran Industria" para atender las necesidades de una firma. Hace unos meses se anunció que "Cotsco", del sector de los supermercados, se implantaría en Bobes.