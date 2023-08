Lo que se conoce se respeta y aprecia. Así lo demuestra el grupo de adolescentes que ha fundado la peña "Nun me tientes" en Valdesoto para participar en el desfile de carrozas de la parroquia de Siero, que tendrá lugar el próximo día 14. Los jóvenes, de entre 16 y 18 años, llevan desde pequeños viendo la fiesta desde el público. La forma en que han vivido la fiesta y lo que les han inculcado los mayores ha calado y se fragua ahora en esta nueva agrupación que quiere sorprender y divertir en su estreno.

"En el pueblo se necesita que la gente colabore con las fiestas porque hay quienes ya no pueden hacerlas; nosotros somos el relevo, queremos mantener la tradición, es la manera de colaborar y que la fiesta siga adelante, que vean que los jóvenes tenemos interés por que se conserve la fiesta", afirma una de sus componentes, Paula Moro Vegas.

Fue el año pasado, durante las fiestas de Santa Apolonia, cuando surgió la idea de crear una peña y hacer una carroza. Paula Moro e Irene Pedrero escenificaron un monólogo con el que se propusieron que, si salía bien, iban a fundar un nuevo grupo, "y nada, aquí estamos", dicen resueltas.

"Salió bien y nos juntamos todos los amigos, empezamos a ilusionarnos, a movernos; conseguimos una plataforma por mediación de Pergentino Martínez (vinculado a colectivos vecinales y culturales de la parroquia y actual concejal del Ayuntamiento)", comenta Moro.

Así se hizo la peña "Nun me tientes", en la que están integrados los 19 miembros. Todos ellos, volcados con la carroza de la que no quieren adelantar nada sobre su temática. "Lo primero que hicimos fue poner el suelo metiendo tablones; una carroza tiene que llevar estructura, trabajo, pero también tiene que quedar guapa, y todo eso se consigue con las decoraciones. Lo estamos haciendo todo a mano, intentando comprar lo menos posible", explica. Para adquirir los materiales que necesitan sortearon una cesta de productos y cada mes abonan una cuota a una cuenta común. La herramienta la consiguen en los garajes de casa, si no encuentran algo, "se le pide a alguien que sepas que lo tiene".

Al mismo tiempo, el grupo ensaya la obra de teatro que se representa en el desfile de carrozas, con la que esperan sacar carcajadas al público, divertir y entretener, "también intentar pasarlo bien nosotros que es a lo que salimos al final".

Todo el pueblo está volcado en ayudarles a dar los primeros pasos como peña de las carrozas de Valdesoto. Y ellos sienten mucho agradecimiento: "Se nos está dando mucho apoyo", reconoce Paula Moro. También reciben el acompañamiento y asesoramiento de sus familias. Padres y madres se acercan de vez en cuando a la zona de operaciones de "Nun me tientes", donde preparan la carroza, y les dan ideas o hacen correcciones que los chicos reciben de buen grado.

Para ellos, el desfile de carrozas de San Félix es un sentimiento profundo. Llevan desde que tienen uso de razón viendo el discurrir de las carrozas desde el público. Algunos de ellos, con la suerte de haber pasado por alguna de las peñas a través de familiares, por eso sienten la fiesta al cien por ciento. "Para nosotros, es uno de los momentos más esperados del año, es la fiesta de casa, y encima tenemos una cosa tan guapa como el desfile, eso suma mucho", sostiene Moro, de 17 años. Se van a estrenar por todo lo alto "llenando el desfile de mucho sentimiento y mucho amor", dice la joven para dar alguna pista sobre la temática.

Vaya si cala la actividad que hacen los colectivos culturales de Valdesoto entre los más pequeños de la parroquia, porque estos jóvenes tomaron el nombre para su peña del guión "Polemiques de comedia", la obra que escenificaron como "Xuventud del cencerru" en Los Sidros y Les Comedies de Valdesoto, el pasado mes de enero. Queda claro que las carrozas de la localidad sierense tienen quien tire por ellas en el futuro. Hay relevo asegurado.