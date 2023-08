La directiva de Festejos de la Pola sopesa su continuidad tras un Carmín "con palos en las ruedas"

La actual directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, que preside Lucía Noval, se plantea su continuidad al frente de la entidad. Así lo expresa en una extensa reflexión que ha hecho pública a través de su página web y que titula "Palos en la rueda en un Carmín con buenos resultados. El balance desde dentro" y en el que, después de destacar los muchos aspectos positivos del programa festivo del pasado julio, manifiesta abiertamente la existencia de desacuerdos con el Ayuntamiento sierense, al que dirige varias de las críticas.

"Este año han sucedido diferentes episodios que nos han hecho plantearnos nuestra continuidad al frente de la Sociedad de Festejos, la cual en estos momentos está en el aire. El principal motivo de nuestra frustración ha sido el poco ‘feeling’, la falta de entendimiento, con el Ayuntamiento de Siero y especialmente con algunas personas de la actual Corporación municipal. Desde que entramos llevamos clamando por una ordenanza de fiestas que permita regular que se puede hacer y que no se puede hacer en las fiestas", dice la entidad, que pasa luego a detallar el motivo de su malestar.

"Desde la Sociedad de Festejos, como organizadores de las tres principales fiestas de la Pola y como garantes de la conservación como fiestas populares muchas veces nos sentimos impotentes cuando queremos proponer nuevas formas de hacer las cosas. Sin instrumentos legales en los que apoyarnos, nosotros carecemos de las competencias necesarias para ordenar las fiestas y evitar que se conviertan en un caos similar a lo que ha ocurrido este año con la aplicación de terrazas y con la música amplificada en los negocios de hostelería. La única regulación aplicable al respecto (la ordenanza de terrazas) lleva sin cumplirse en la Pola desde hace muchísimos años y eso que han pasado diferentes corporaciones", dice la entidad.

Concreta que, al no contar con esa regulación, "tenemos episodios de competencia desleal que podrían verse agravados en el futuro". "Ahora mismo existen plazas y ubicaciones que solicitamos en tiempo y forma para organizar actividades nos encontramos que ya están asignadas a atracciones de feria y no nos queda otra que modificar nuestro programa de actividades y adaptarlo a estas circunstancias", aseguran los responsables de Festejos.

"Desfachatez"

En este último Carmín, añaden, "hemos asistido a un nivel de desfachatez tal que nos han impuesto puestos de comida y atracciones de feria por el simple hecho de que la documentación que presentaron en el Ayuntamiento estaba en regla". "Esto crea un precedente muy peligroso que deja a la Sociedad de Festejos en un lugar de incertidumbre ante las próximas fiestas. Una pregunta que nos hacemos es si en los próximos Güevos Pintos, una empresa con toda la documentación en regla podría organizar por ejemplo un festival de reggaeton en el Parque Alfonso X justo el martes de Güevos Pintos. Si no hay nada que regule qué se puede poner y quién tiene la potestad exclusiva de organizar las fiestas locales, esto podría llegar a ocurrir. No es intención nuestra hacer saltar la liebre. Pero, qué más jugoso que aprovechar el día de fiestas del pueblu para llenarse los bolsillos a costa del trabajo de otros", reflexionan.

Cierto es que buena parte del texto de la Sociedad de Festejos destaca los aspectos positivos del Carmín y las medidas adoptadas, pioneras algunas, como la prohibición de entrar con bebidas de alta graduación al prao de la fiesta, la iniciativa de reciclaje de esta edición o el "FestiPrau" que tuvo lugar en el Parque Alfonso X. Pero tampoco es menor la parte del análisis que usa Festejos para expresar sus "sentimientos negativos".

Hacen referencia, por ejemplo, a una de las frases que explican les dijo el actual alcalde, Ángel García, "cuando nos reunimos una de las primeras veces". "Vosotros podéis hacer lo qué queráis. Yo no me meto en qué hacer o no hacer", sostienen que les comentó el regidor. "Y es verdad, nunca se han inmiscuido en el qué, pero si lo han hecho en el cómo, cuándo y dónde. Esto no ocurriría si existiese una regulación clara", señala la reflexión de Festejos.