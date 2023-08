Manolito "el Pegu", nombrado presidente de honor de las fiestas del Carbayu de Lugones

Manolito "el Pegu" es eterno en Lugones y más aún en las fiestas de Nuestra Señora del Carbayu, que pregonó este viernes tras ser el presidente de la sociedad en los últimos 65 años, hasta su renuncia el pasado mes de enero. Además de abrir los festejos de la localidad de Siero, la nueva directiva le nombró presidente de honor de la sociedad. Un reconocimiento que recibió muy emocionado entre el gran aplauso del público y unos "¡Viva Manolito!" que le alegraron enormemente.

"El Pegu" anunció las fiestas con un entrañable y simpático pregón, en el que no leyó ni una línea del texto que llevaba preparado porque los recuerdos están ahí. "De niño cuando armaban las barracas tenían que ir a buscarme al prao para ir a comer a casa, la fiesta era ya 6 días antes, cuando armaban la noria y las barracas", comentó.

Tiempo después, ya con 20 años, tomó las riendas del festejo, "ya estaba casi metido porque mi casa era el cuartel general de la fiesta". Y desde que se hizo presidente siempre trabajó con ilusión, acudiendo a otras fiestas para ver qué novedades traían y con el tractor arriba y abajo en los días previos al festejo. "Fue un éxito porque no contaba que iba a ser así", dijo. Más de seis décadas después dejó el cargo "porque no quería dejarlo para cuando ya no pudiera andar, no quería venir de presidente todo achacoso al prao con un tacataca", reconoció.

Y desde ayer, "El Pegu" será por siempre presidente de honor de las fiestas de Nuestra Señora del Carbayu, que animarán todo el fin de semana Lugones.