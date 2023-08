Desiderio Díaz López, expresidente de la Federación Asturiana de Bolos, ha fallecido esta madrugada en su casa de Pola de Siero a los 90 años de edad. Nacido en Pumarabule en 1933, trabajador de Hunosa en el área de administración, dedicó su vida a impulsar el deporte autóctono, al que era aficionado desde niño.

Con su repentino fallecimiento se dice adiós a un jugador de leyenda forjado a base de constancia y al directivo que consiguió llevar al deporte autóctono a cotas que parecían ya olvidadas. Desiderio salvó de su desaparición a la Federación Asturiana de Bolos en 1996 y a partir de entonces abrió un periodo de 16 años de presidencia en la que llevó la cuatreada a decenas y decenas de centros escolares, además de devolver la modalidad al primer plano mediático con grandes torneos, incluso de ámbito internacional.

No fue Desiderio un jugador de cualidades innatas. Su estilo fue producto de muchas décadas de entrenamientos maratonianos. Hasta hace apenas un lustro raro era el día que no se acercaba a alguna bolera a tirar, cuando menos, un centenar de bolas. La peña El Arenal de su querido Pumarabule fue su peña de toda la vida, pero no era raro verlo realizar entrenamientos en la bolera del parque de Pola de Siero, en Noreña, o donde se preciara. Aunque los años le apartaron de la competición, nunca dejó de sentirse jugador.

A día de hoy, Díaz seguía conservando muchos récords bolísticos, en su mayoría de longevidad. De su palmarés cabe destacar que fue, junto al ovetense Tinín, el primer campeón del Mundo de parejas. Dicha gloria la alcanzó en 1987, en la bolera portátil instalada en el aeródromo de La Morgal, siendo ya un roscador veterano, pues contaba por entonces con 54 años.

Su último día de gloria llegó hace ahora justo ocho años. Con 82 ya cumplidos, Desiderio consiguió alzarse con su último torneo de ámbito regional. Lo hizo junto a Manolín Canteli en una competición organizada en el parque de Pola de Siero para recordar a José Luis Quirós, exdirector de la Caja Rural de la villa polesa y gran amigo del propio Díaz. “Aquello fue de récord Guiness”, comentaba el propio Desiderio hace unas semanas recordando el que fue su último título.

La noticia de su fallecimiento, que comenzó a conocerse esta mañana, ha causado una honda consternación en Siero y en el mundo de los bolos, pues se trata de una persona muy querida y apreciada tanto en el concejo como en el conjunto de las peñas bolísticas de la región.

"La primera bolera la promovimos en los años setenta, cuando yo era concejal", recordaba Díaz, que entró en las Federación un 24 de julio de 1996 y estuvo en el colectivo hasta marzo de 2013. "Cuando entré, la Federación estaba endeudada y había solamente 750 licencias, ninguna de categorías inferiores. Se llegaron a alcanzar las 1.500, más de 150 de ellas en categorías inferiores. Y llegamos a tener una media de 265.000 euros de presupuesto entre 2007 y 2012. Se hicieron casi 70 boleras en los colegios públicos", rememoraba él mismo en una entrevista en este periódico hace unos años.

En su etapa en la federación los bolos se promocionaron en los colegios, despertando en muchos pequeños la afición por un deporte que es parte de la cultura de nuestra región, y se inauguraron boleras en muchas localidades de Asturias. "En la inauguración de la bolera cubierta de la Pola había cerca de 700 personas. Y se retransmitieron muchas partidas por televisión, con mucho éxito", contaba Díaz en declaraciones a este periódico hace unos años.

El actual presidente de la Federación Asturiana de Bolos, Mario Blanco, subrayó la enorme tarea que Desiderio Díaz hizo al frente de la entidad. "Me gusta referirme siempre a Desiderio como una figura, porque personalmente yo crecí con él, siendo él presidente de la federación y yo jugador. Siempre trató muy bien a las categorías inferiores y siempre se le tiene muy presente porque fue una persona, un presidente, que hizo las cosas muy bien y es una pérdida muy importante en el mundo de los bolos en Asturias", dijo.

Destacó Blanco asimismo que fue el artífice de llevar el deporte a los colegios de toda Asturias y de crear afición también impulsando dotaciones para su práctica. "Él consiguió que se hicieran muchas boleras por toda Asturias y nunca hubo boleras en los colegios hasta que llegó Desiderio. Impulsó también el tema de las escuelas deportivas en los bolos, con lo cual muchos de los que estamos jugando ahora le debemos a él que se haya involucrado así", añadió.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se sumó a los mensajes de pésame y al reconocimiento a la labor de Desiderio Díaz. "Sientomuchísimo su fallecimiento. Lo conocí hace muchos años y ejemplificó, como nadie, el compromiso con nuestro deporte tradicional, que se ha transmitido de generación en generación gracias, entre otros, a Desiderio", ha dicho el mandatario asturianos en sus redes sociales.

Entre los muchos testimonios de condolencias de este viernes, el del alcalde de Siero, Ángel García, que trasladó su pésame a la familia y allegados y lamentó la pérdida de "un gran tipo". "Era una persona a la que le tenía mucho cariño y con el que pasé muy buenos momentos", dijo el regidor sierense.

También el regidor de Villaviciosa, Alejandro Vega, tuvo palabras de gran afecto para el fallecido. "Desiderio Díaz estuvo muy vinculado a todos los municipios asturianos con tradición del deporte de los bolos , y entre ellos, Villaviciosa destacó por su arraigada tradición de bolos y su vínculo con la emigración . Ante su fallecimiento quiero mostrar mi más sentido pésame a su familia y a 'la otra familia' de Desi, como le llamaban en la bolera, que es la de los bolos", dijo Vega.

"Como alcalde le conocí primero en Cabranes, y luego en Villaviciosa , y soy testigo de su pasión para luchar por el deporte y la cultura de los bolos , en los colegios, recuperando boleras y en su fundamental vínculo con nuestros emigrantes y Centros Asturianos en el exterior. Se va una buena persona y yo diría que irrepetible . Descanse en Paz", añadió el regidor.