Los vecinos de El Berrón amenazan con salir de nuevo a la calle ante el "incumplimiento" de las promesas de la Consejería de Salud para mejorar la atención en el ambulatorio de la localidad. "Todo se ha quedado en palabras bonitas sin ninguna medida, seguimos con un médico solo la mayor parte del tiempo y se han dado casos de personas que se han topado con el centro de salud cerrado porque el facultativo había tenido que salir a atender una urgencia", relata Lorena Martínez, portavoz de los afectados.

A la jubilación de uno de los médicos se suma ahora la baja paternal de otro de ellos, con lo que "la realidad es que estamos casi todo el verano con una sola persona para atender a toda la población", relata Martínez, molesta por lo que considera una "tomadura de pelo" tras numerosas movilizaciones, y con el acuerdo de los responsables de Salud y el Sespa de que El Berrón contaría con un médico más en plantilla, para contar con cuatro profesionales a tiempo completo.

También estaba previsto dotar al ambulatorio local con dos médicos "volantes" para sustituciones por baja o vacaciones, de manera que los vecinos no padezcan las ausencias y las listas de espera no se alarguen en el tiempo. Pero la realidad es que "están cambiando todas las consultas, porque no hay más que una médica la mayor parte de estos meses, y eso está afectando al servicio y a los usuarios", clama la representante vecinal.

De hecho, Martínez está planificando ya nuevas movilizaciones a partir de septiembre, tras un último corte de carretera celebrado el pasado mes de mayo.

La intención de los pacientes de El Berrón es la de seguir llamando la atención de los responsables de la Consejería, tras un verano "muy complicado" en el que no han visto ni una sola de las mejoras prometidas. Reclaman que garantice la cobertura de una población con 1.750 cartillas y que está llamada a seguir creciendo con la finalización de varias promociones de vivienda próximamente. "Que no se olviden de que estamos aquí y nuestras demandas no se han cumplido", recalca Lorena Martínez, a la espera además de que se acometa una ampliación del centro de salud para poder contar con más espacio de atención a los pacientes de la localidad.