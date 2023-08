El declive del servicio de cercanías ferroviarias de la antigua Feve en Asturias se agudiza en el tramo con mayor potencial de viajeros. El trazado que conecta Pola de Siero, Colloto y La Corredoria con el centro de Oviedo, enlaza la capital de Asturias con Parque Principado en apenas cinco minutos y tiene el apeadero más cercano al HUCA desde las estaciones del centro-oriente de la región está sumido en una creciente espiral de averías, retrasos y cancelaciones que exaspera tanto a los usuarios como al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, que ayer mismo exigió medidas para mejorar el servicio en la línea de la Pola a Oviedo. «Estamos cansados de que se produzcan estas situaciones, Renfe tiene que tomar ya cartas en el asunto», subrayó el regidor, con un evidente malestar ante la situación de un trazado que ya perdió casi un millón de viajeros de 2005 a 2016 y que no ha conseguido recuperarse de tal desplome.

«Desde las administraciones tenemos que fomentar que la gente utilice menos el vehículo privado, que camine más y que use el transporte público, pero también tenemos que hacer que ese transporte ofrezca una respuesta a las necesidades de la sociedad. Si el tren funciona como funciona, va a ser difícil que se convierta en una alternativa al vehículo privado», advirtió García. «Es algo que todos vemos y sentimos: el transporte ferroviario no funciona como nos gustaría», añadió.

García se solidariza con los numerosos usuarios que se quejan de que el servicio ferroviario de Pola de Siero a Oviedo va a peor en las últimas semanas. Se trata de pasajeros que ya acuden a las estaciones sin tener siquiera la certeza de que el tren vaya a pasar, dado el alto número de cancelaciones sin previo aviso que padecen. «Desde el Ayuntamiento no hacemos más que quejarnos, pero no tenemos competencia y no podemos hacer más», lamenta el regidor, quien, no obstante, confía en que las diferentes inversiones anunciadas para mejorar la red ferroviaria que atraviesa el municipio «se pueda dar una mejor respuesta a la demanda ciudadana». Según indica, el objetivo es que «el tren se convierta en esa alternativa al vehículo privado que a día de hoy no es por la lentitud, las averías y todos los problemas que se dan casi a diario».

Los usuarios están dejando patente su malestar jornada tras jornada. Así se pone de manifiesto en las conversaciones que se escuchan tanto en las estaciones y en los trenes como en las redes sociales, donde también proliferan las protestas y el cabreo ciudadano con el servicio ferroviario. Una sierense que usa el tren para ir a Oviedo a trabajar asegura que «todos los días de esta semana» ha llegado tarde a su puesto, o bien por retrasos o porque el convoy que esperaba quedó cancelado sin advertencia previa. Otra vecina lamenta el «periplo» que se vio obligada a hacer tras la suspensión de los servicios a partir de las nueve de la noche desde Oviedo a la Pola. Quiso coger un tren con destino a Gijón con la esperanza de llegar a El Berrón, pero se quedó sin plaza en el autobús que cubre la línea por las obras en la línea Gijón-Laviana, así que, finalmente, se vio obligada a tomar un taxi.

Las cancelaciones sistemáticas han llevado a la operadora a ofrecer taxis de sustitución del servicio, pero no siempre hay plazas suficientes para todos los pasajeros. «Muchos se han quedado en tierra. Es una vergüenza que no se puede soportar», claman unos usuarios que, en muchos casos, sólo disponen de este medio de transporte para llegar a sus destinos.

Otro viajero relata que hace solo unos días estaba esperando el tren para ir de Pola de Siero a Parque Principado y que el servicio se canceló. Ante esa situación, decidió aguardar al siguiente. «Nadie me informó, pero resulta que era un tren procedente de Santander que no para en el área comercial, así que seguí hasta Oviedo y allí cogí otro tren en sentido contrario para llegar a destino», relata con indignación, al tiempo que denuncia la falta de información. «Apenas hay personal en las estaciones y en los trenes, con lo no sabemos a qué atenernos», alerta.

«Salimos de Oviedo y el tren paró un poco después de la estación de La Corredoria. No podía circular más hacia adelante, así que dio la vuelta marcha atrás hasta la terminal de salida, donde hubo problemas hasta para que la empresa nos pusiese unos taxis para poder llegar a casa», lamenta otro usuario habitual de la línea de cercanías de la Pola a Oviedo.

La intención del equipo de gobierno de Siero en el plan de movilidad redactado el pasado año pasa, precisamente, por lograr una mejora del servicio de transporte público, a la vista de que, según sus propias encuestas, apenas uno de cada diez vecinos usa el tren o el autobús como medio diario para desplazarse. La gran mayoría ya aseguraba en ese estudio previo que el servicio era «malo» o «muy malo». Para desesperación de los usuarios, la situación no ha ido a mejor en los últimos meses, sino todo lo contrario.

García carga contra el Adif por el parón en la obra de la estación polesa

El declive de la línea de cercanías entre la capital sierense y Oviedo no solo afecta al servicio diario, plagado de retrasos y cancelaciones de trenes, sino que también se nota en las estructuras ferroviarias y en los proyectos para su mejora. Buen ejemplo de ello son las obras de accesibilidad en la estación de Pola de Siero, que llevan diecinueve meses paralizadas por el Adif para solucionar «una deficiencia relacionada con el ascensor principal» previsto para evitar que los usuarios sigan cruzando las vías a nivel. El gobierno central se ha limitado a informar de que el modificado estará listo a lo largo de este año, pero sin precisar cuándo podrán reanudarse los trabajos. «El resumen de lo que es el Adif es este proyecto. Se pusieron a hacer una pasarela mastodóntica para mejorar la accesibilidad de los usuarios y llevamos años sin saber qué pasa, la obra está parada y nadie nos explica el motivo real, ni cuándo volverá a ponerse en marcha», denuncia Ángel García, alcalde de Siero. El proyecto se adjudicó en julio de 2020 con un importe de 1,2 millones de euros, un plazo de ejecución de seis meses y la intención de hacer una pasarela sobre las vías, conectada por ascensores, de manera que se eliminara el paso al nivel de los andenes. Solo los dos pilares que soportarán la estructura están levantados. El resto se encuentra sin terminar y la obra parada.