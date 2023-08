No hay fiestas como las del pueblo. Los reencuentros con viejos amigos, las comidas en familia, los bailes hasta bien entrada la madrugada. Es una fecha marcada en rojo en el calendario. Bien lo saben en Lugones, donde los festejos de Santa Isabel son "imperdonables". Tanto, que no hay lluvia que los pare. "Se nota que hay ganas de fiesta, la gente está respondiendo muy bien. El domingo a pesar de la lluvia estuvo el prao repleto de gente. Se iban, compraban un chubasquero y seguían bailando", resaltan desde la comisión.

Una lluvia que ayer dio una pequeña tregua para disfrutar del desfile de gigantes y cabezudos, recuperado hace varios años, y que se ha convertido en una de las actividades predilectas de los más pequeños. Personajes como el diablo o el zorro, acompañados por el rey y la reina, recorrieron el entorno del parque de La Paz persiguiendo y golpeando con la escoba a todo aquel que osaba ponerse en su camino.

El desfile, que estuvo animado por la charanga Pepe el Chelo, precedió a una comida en la calle mermada por la lluvia. Las precipitaciones intermitentes deslucieron la mañana, aunque muchos fueron los vecinos que acudieron hasta el parque, buscando resguardo bajo los soportales del entorno.

"Es una pena que esté lloviendo, pero por suerte hemos encontrado sitio atechados y podremos comer el bollo", comenta Agatha Mayordomo, quien acudió acompana de sus padres y unos amigos. Ella ya no reside en Lugones, pero nunca falla a las fiestas: "No las pierdo por nada, vengo a mediados de agosto y ya me quedo".

Quienes acudieron por primera vez fueron los usuarios de la residencia del ERA. "El año pasado no vinimos porque aún eran pocos usuarios, abrimos en marzo; y en esta ocasión la idea partió de las familias", explica Lucía María Fernández, TCAE. La lluvia estuvo a punto de chafarles la fiesta, "pero estaban tan ilusionados que decidimos venir igual".

Para ellos es muy importante que "la residencia esté en contacto con el pueblo. Muchos de ellos son de aquí y están encantados de participar de las fiestas".

La comisión de festejos repartió a lo largo de la mañana tres mil bollos preñaos entre sus 1.800 socios y los distintos colaboradores de la fiesta. Una celebración, la de Santa Isabel, que parece tener el relevo asegurado. "A los niños les encanta venir a ayudar, están todo el año esperando por este día", destacan. Dos de ellas son Irene Jiménez y Olaya Alonso, quienes ayer se afanaban por atender a todos los socios que iban llegando. "Teníamos muchas ganas de que llegasen las fiestas", reconocen.

La fiesta continuó por la noche con la actuación de la orquesta Panorama y Nueva Banda.

Las fiestas de Santa Isabel finalizarán hoy con el día del niño. Desde las 17.00 horas habrá precios populares en todas las atracciones, y a las 18.00 comenzará la representación de la obra ‘El Jorobado’ a cargo de Saltantes Teatro en el centro polivalente. La entrada será gratuita.