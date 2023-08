Una gran reforma horaria y la erradicación inmediata del «embudo» entre La Carrera y la Pola. Esta es la receta que aporta la asociación de usuarios de cercanías Asturias al Tren para acabar con los retrasos y cancelaciones de servicios que proliferan en la línea ferroviaria de la capital sierense a Oviedo. Se trata del itinerario de la antigua Feve con mayor potencial de la región, ya que conecta Pola de Siero, Colloto y La Corredoria con el centro de Oviedo, enlaza la capital de Asturias con Parque Principado en apenas cinco minutos y tiene el apeadero más cercano al HUCA desde las estaciones del centro-oriente de la región. Sin embargo, sufre una imparable vorágine de averías de convoyes, demoras y suspensiones que desespera a los viajeros. Es más, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha terciado en esta polémica poniéndose de lado de los pasajeros y exigiendo a la operadora medidas urgentes. «Estamos cansados de que se produzcan estas situaciones, Renfe tiene que tomar ya cartas en el asunto», advirtió hace unos días el regidor en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

«Tanto el gobierno de Asturias como el estatal se comprometieron a acabar con el embudo de la vía única de La Carrera a La Pola, una de las cuestiones que agrava los retrasos en la línea. Sin embargo, aunque también se dijo que la obra de duplicación se llevaría a cabo en la anterior legislatura, lo cierto es que no hay nada de nada», afirma Carlos García, portavoz de Asturias el Tren, quien también aboga, en línea con lo expresado por el sindicato CC OO, por llevar a cabo una «amplísima reforma horaria», reduciendo las paradas de trenes en los apeaderos con menos usuarios. En el caso concreto del de Fonciello, García propone su supresión. «Se puso por cuestiones políticas y es totalmente prescindible», subraya el portavoz del colectivo de viajeros. En caso de que no se acepte la eliminación del apeadero, García entiende que el servicio en Fonciello debe reducirse drásticamente. «Bastaría con dos o tres trenes por la mañana y otros dos o tres por la tarde. Hay que tratar de aprovechar al máximo el poco espacio de vía que tenemos», afirma.

La doble vía entre Oviedo y La Carrera entró en servicio a finales del verano de 2003 y resultó clave para que el uso la línea creciera de manera espectacular, ganando un millón de pasajeros en muy poco tiempo, gracias, también, a otras mejoras en horarios y frecuencias. Transcurridas dos décadas desde aquella inauguración, aún no se ha logrado completar la doble vía desde La Carrera hasta la Pola. El tramo de apenas dos kilómetros sigue convertido en ese «embudo» para la circulación que denuncia Carlos García. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó hace cinco años la redacción del proyecto, pero todavía no está listo. En junio de 2022 se autorizó una modificación del contrato para alargar el plazo de ejecución.

Los redactores del documento deberán decidir si la actuación incluye también la supresión de la curva de La Bombilla, situada a la entrada de la Pola según se llega desde Oviedo.

Frecuencias

El portavoz de Asturias al Tren advierte de que, «en la situación actual», esta línea de cercanías no tiene capacidad para incrementar el número de frecuencias. «Para ello habría que extender la doble vía en La Carrera, eliminando o no la famosa cueva de La Bombilla», afirma García, para quien conviene no dejar de lado que muchos trenes vienen de Infiesto y Nava, generándose ya retrasos en esos concejos. Para evitar tales situaciones, el representante del colectivo de usuarios reclama que se habilite la doble vía de la Pola a la capital naveta. «No tiene mayor complejidad técnica y tampoco supondría una gran inversión. Lo único que se necesita es que haya verdadera voluntad política», señala.

Asturias al Tren llevará la situación de la línea de cercanías de la Pola de Oviedo a la reunión prevista para septiembre por la Alianza de las Infraestructuras, el cónclave que el gobierno del Principado comparte con los grupos políticos, los agentes sociales y otros colectivos para afianzar ante el Estado su posición respecto a las grandes obras pendientes. La intención de la asociación es promover la ejecución inmediata de la doble vía en La Carrera, completando de esa manera la duplicación en todo el tramo que va desde la Pola a la capital de Asturias. Además, defenderá la modernización horaria como clave para acabar con las oleadas de retrasos y cancelaciones de trenes en un tramo que podría funcionar como un moderno metro. A este respecto, Carlos García culpa directamente al gobierno regional de que no se hayan implantado unas modificaciones que considera «imprescindibles». «El Principado lleva ocho años oponiéndose, mientras el gobierno central ya ha dejado claro en, al menos, dos ocasiones que nose opone», concluye.