Los alumnos universitarios de Pola de Siero y El Berrón que cursen sus estudios en el campus de Gijón dispondrán a partir del día 11 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso, de una línea exprés de autobús hasta las aulas, con un tiempo de viaje de apenas media hora.

La medida fue anunciada ayer por el alcalde, el socialista Ángel García, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, como una de las actuaciones destacadas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

La línea, que operará una vez al día en todas las jornadas lectivas del curso, partirá a las 8:05 horas de la Avenida de Oviedo 25, en El Berrón, donde ya tienen parada actualmente los autobuses, y parará en la estación de autobuses de Pola Siero antes de salir hacia la Escuela de Ingenieros, la de Marina y el Aulario del campus de Viesques de Gijón, para finalizar su recorrido en torno a las 8:40 horas en la Universidad Laboral.

El viaje de vuelta, que tendrá el mismo itinerario, comenzará a las 14:10 horas en la Universidad Laboral y finalizará en El Berrón, con lo que los jóvenes "llegarán al campus en 35 minutos, recortando en casi media hora el tiempo que les llevaba hasta ahora llegar a la Universidad", destaca el Alcalde.

Se trata, además, de la materialización de un anuncio hecho en la campaña electoral del 28M, tras una petición de los estudiantes universitarios de ambas localidades, a raíz de los problemas para ir a la Universidad, y "estamos dando ya una solución para el inicio de curso, el próximo día 11 de septiembre, gracias a la colaboración del Consorcio", resalta Ángel García.

Hasta ahora el recorrido era de más de una hora por carreteras secundarias, con lo que los tiempos de viaje se acortarán sensiblemente y se fomentará el uso del transporte público. "Se daba la circunstancia de que mucha gente no lo usaba por lo mucho que tardaba el autobús en llegar, lo que obligaba a algunos chavales a juntarse para viajar en vehículo privado o incluso a ser llevados por las familias hasta la Universidad, con lo que no se estaba dando la respuesta que cabe esperar, especialmente en un tema tan sensible como la educación", advierte el regidor.

Jorge García, por su parte, reconoció la necesidad de mejorar en un concejo que cuenta con un elevado número de jóvenes, algo "a cuidar y valorar" desde las políticas de movilidad activa, dando dinamismo a "una necesidad durante el periodo lectivo con destino al campus de Gijón".

La línea exprés es además de transporte regular, abierta a todo el mundo que quiera utilizarla, en un horario "muy competitivo", con la ruta integrada en la red de la plataforma "Conecta", que permite el uso de la tarjeta monedero de forma progresiva.

Del mismo modo, el Principado está a la espera de que se pueda poner en marcha un nuevo servicio de transporte bajo demanda en la zona rural de Siero, que también fue anunciado durante la campaña electoral. "Esperamos tener pronto la infraestructura digital y la plataforma tecnológica necesaria, en la que trabajamos ya para empezar a diseñar las rutas", avanzó el viceconsejero.

Tal como se anunció en su día, este servicio rural será llevado a cabo por la empresa de taxis actual. A los coches se les instalará una máquina para el cobro, de manera que se pueda pagar igualmente con la tarjeta "Conecta" que se utiliza ahora mismo en el transporte público, y funcionará bajo pedido: los usuarios podrán reservar el viaje con antelación en unos horarios preestablecidos a través de una aplicación móvil o por teléfono, y con las mismas tarifas de los autobuses.