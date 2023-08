Lugones es la cara opuesta de la Pola en materia ferroviaria. Si la capital municipal sufre un carrusel de averías y cancelaciones en la línea de vía estrecha de la antigua Feve con Oviedo y carece de una conexión con Gijón que no pase por el incómodo transbordo de El Berrón, la localidad más poblada del concejo disfruta de un servicio con las tres grandes ciudades de Asturias que se asemeja a un metro interurbano en ancho ibérico de Renfe. La programación diaria habla por sí sola. La conexión de Lugones con Oviedo incluye hasta 140 trenes, sumando los de ambas direcciones. Además, hay setenta convoyes por jornada en la línea con Gijón y otros setenta en la que enlaza con Avilés.

La estación de Lugones está incluida en las línea de cercanías de Renfe C1 (Gijón-Puente los Fierros) y C3 (Oviedo-San Juan de Nieva). Los trenes permiten a los vecinos de la localidad sierense plantarse en la terminal ovetense de la calle Uría tras un viaje que oscila entre seis y siete minutos. En el caso del trayecto con Gijón, los tiempos de viaje van de 26 a 29 minutos, mientras que los de Avilés se sitúan entre los 25 y los 31 minutos. Esas variaciones obedecen, por lo general, al número de paradas intermedias que tenga cada servicio.

El primer convoy hacia Oviedo sale de Lugones a las 06.42 horas, mientras que el último lo hace a las 00.24 horas. En el sentido contrario, para ir de la capital de Asturias a la localidad sierense, el primer tren parte de la estación del Norte a las 05.35 horas. El último hace lo propio a las 23.20 horas. La frecuencia de los servicios es similar en ambos casos, con trenes, como mucho, cada media hora.

El servicio a Gijón incluye setenta trenes diarios, repartidos en ambas direcciones. Con salida desde Lugones, el primer convoy parte a las 05.41 horas. El último está programado para las 22.48 horas. Desde la ciudad costera, el servicio de cada jornada se abre a las 06.16 y culmina a las 23.30 horas. Finalmente, los setenta servicios diarios con Avilés circulan por la línea de cercanías C3 entre las 06.01 y las 23.27, cuando salen de Lugones, y desde las 06.43 a las 23.56 en el sentido contrario.

La Bombilla

Frente a esta potente oferta ferroviaria, que presenta unos altísimos índices de fiabilidad para los usuarios, la Pola lleva décadas esperando por un servicio acorde con los tiempos que corren. La doble vía llegó a La Carrera hace veinte años y no ha pasado de ese apeadero desde entonces. La redacción del proyecto, licitado hace cinco años, aún no está listo. De la erradicación de la curva de La Bombilla se lleva hablando desde hace décadas, pero está descartado que se lleve a cabo en el proyecto de mejora integral de la línea de cercanías de Colloto a Infiesto que se adjudicó el año pasado, ante el evidente deterioro del trazado, ni en el de la duplicación del tendido hasta la capital sierense, para el que no hay ni fecha.

El colectivo Asturias al Tren lleva años reclamando un enlace directo entre la Pola y Gijón que utilice el by-pass instalado en El Berrón. Sin embargo, esas peticiones han caído en saco roto y los menguantes pasajeros van a seguir sometidos al transbordo.