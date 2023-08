Amazon mantiene en el limbo su centro de Siero y potencia otros en España

El enorme edificio de Amazon que se alza en el polígono industrial de Bobes (Siero), construido hace justo un año con una inversión de más de 100 millones de euros, no presenta más signos de actividad que la entrada y salida de unos pocos vehículos, la iluminación nocturna de las instalaciones y los vigilantes de seguridad. Los proyectos de la multinacional respecto al centro logístico –que calculaba crear unos 2.000 empleos– son desde hace tiempo una incógnita que nadie en la Administración asturiana sabe resolver. El presidente regional, Adrián Barbón, admitió anteayer su "preocupación" al respecto y aseguró que pedirá detalles a la compañía sobre la puesta en marcha del complejo. Contactada por este periódico, una portavoz de Amazon declinó ayer hacer comentarios sobre el calendario de la empresa para Asturias.

La inauguración de la nave de Bobes, cuya misión sería centralizar los repartos en el norte de España y parte de Portugal, estaba prevista para el año pasado. Pero la reorganización global del gigante estadounidense –afectado por la ola inflacionaria y la desaceleración del consumo "online" tras la pandemia, que han causado el despido de 27.000 trabajadores en todo el mundo–, canceló los planes, posponiéndolos teóricamente para este 2023. Pasado ya el ecuador del año, aún no hay noticias.

Mientras tanto, no obstante, Amazon está potenciando otros nodos logísticos en España. Por ejemplo, acaba de triplicar la superficie de su almacén en Sevilla, en activo desde 2019. Las instalaciones en el puerto de la capital andaluza, originalmente de 8.000 metros cuadrados, tendrán 15.000 más, con el objetivo de aumentar sus servicios de "última milla": la fase final del proceso de distribución, cuando el paquete llega definitivamente a las manos del cliente. En la misma provincia, en Dos Hermanas, la compañía dispone de otro espacio de 200.000 metros cuadrados.

Además, en la primera mitad del año la multinacional abrió dos complejos, uno en Zaragoza y otro en Gerona. Si bien es cierto que a la capital aragonesa se trasladó el que había en Martorell (Barcelona), ya cerrado, el centro gerundense –en la localidad de Far d’Empordà– es de nueva creación y ya cuenta con casi un millar de trabajadores.

En total, Amazon dispone en España de una red de más de 30 almacenes de diferentes tamaños y categorías.

Asturias, sin embargo, sigue a la espera. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, aseguró ayer que el Ayuntamiento "no tiene ninguna comunicación" acerca de la futura apertura del centro de Bobes. "Es una empresa privada y ahí no tenemos nada que decir, no sabemos nada", incidió.

El regidor, no obstante, sí quiso referirse con acidez a las críticas por parte de Comisiones Obreras, que anteayer mismo denunció los retrasos en la fecha de inauguración. El sindicato apuntaba en un comunicado que "la falta de noticias indica que tampoco se materializará en lo que resta de 2023, lo cual supondría un varapalo en las expectativas laborales de los sierenses y también de los concejos limítrofes del centro de nuestra comunidad". A este respecto, García lamentó que "cuando (Amazon) se iba a instalar en Siero, (CC OO) no quería que lo hicieran porque, según ellos, iba a acabar con el pequeño comercio; y ahora se quejan porque no abren". Para el alcalde sierense, "lo que hay que hacer es apoyar todas las iniciativas que lleguen al concejo y generen riqueza", y recordó que existen proyectos a la espera "que requieren de una modificación de las directrices regionales de comercio".

Por su parte, la diputada de Podemos en la Junta, Covadonga Tomé, reclamó la comparecencia del presidente Barbón para que explique "los favores dados a Amazon para su implantación en Asturias, su impacto en el territorio y la actual situación del proyecto".

"Parece que (Barbón) intentó ocultar la situación real del proyecto hasta que pasaron las elecciones, para evitar asumir las responsabilidades derivadas de que se concedió apoyo y dinero público a cambio de nada", acusó Tomé.

