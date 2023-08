Un joven de Blimea se rompe el cuello al tirarse a un foso de espumas en Colloto

Un joven de 27 años está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras romperse literalmente el cuello al saltar a un foso de espumas en el interior de un establecimiento en Colloto (Siero). Todo apunta a que pudo darse un golpe con tan mala fortuna que el joven sufrió una lesión medular completa en el cuello. Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El accidente se produjo en torno a las ocho y media de la tarde del pasado lunes, según indicaron fuentes de la Policía Local de Siero. A. B. M. había acudido junto a su novia y dos amigos al citado establecimiento de ocio y juegos de este tipo, inaugurado el sábado con presencia del alcalde de Siero, Ángel García.

Estuvo lanzándose a un foso de espumas. Entonces, por alguna razón, se produjo el accidente. Los responsables del negocio indican que la instalación cuenta con todas las protecciones seguridad que exige la ley.

Tras sufrir el golpe, sus amigos avisaron en estado de gran agitación a la encargada del negocio, que lo encontró "inconsciente y con los labios amoratados".

Se produjo un gran desconcierto entre los presentes ante su mal estado. Llamaron a los servicios de emergencia y a la zona se desplazó una UVI móvil, así como una patrulla de agentes de la Policía Local de Siero. El joven fue trasladado de inmediato al HUCA, donde quedó ingresado en la UCI en estado muy grave. El joven sufre una lesión medular completa a la altura de la cervical número 3, en la parte alta del cuello.

Todo apunta a que, si sobrevive, el joven quedará reducido a una silla de ruedas, sin poder mover sus extremidades. Su familia está hundida en el dolor ante esta perspectiva.

También lo están los responsables del establecimiento, que indicaron que desconocen cómo se produjo el accidente, por lo que no pueden dar una explicación al mismo. "Estamos muy tocados con lo que ha ocurrido, al tercer día de la inauguración. La instalación cumple con todas las medidas de seguridad, la culpa no es nuestra. Hemos bloqueado la zona en la que se produjo el accidente para que no acceda allí nadie. Hemos solicitado nosotros mismos una investigación", indicó una de las socias.