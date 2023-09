El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", no suele oficiar bodas civiles en el concejo, ya que ha delegado esta facultad en el equipo de concejales. Pero este sábado hizo una excepción para unir en matrimonio a la pareja formada por su amigo, Juan José Muñoz Sierra, y su ya marido, Marius Baciu Radu. Un enlace tras 9 años de relación al que el Regidor no pudo negarse dado el afecto y cariño que siente por su colega.

"Vaya lío en que me metiste José", dijo el alcalde a su amigo al iniciar la ceremonia, que se celebró en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, localidad donde vive la pareja, rodeada por toda su familia y amigos más cercanos. "Lo hago solo si alguien me lo pide y, en este caso más, porque es José, que es una persona espectacular, como toda su familia", afirmó a renglón seguido el regidor. Además, García desveló en tono de broma que debido a este compromiso se libró de una ruta de montaña "muy dura".

Menos mal que el alcalde dijo que sí a los novios porque, según aseguraron, de no ser "Cepi" el oficiante del enlace, no se hubieran dado el sí quiero. "Es amigo mío de toda la vida, le tengo mucho aprecio y tenemos confianza; por eso siempre dijimos que si nos casábamos algún día sería ‘Cepi’ el que nos casara o ya no nos casaríamos", comentó Juan José Muñoz, de 65 años, minutos antes de iniciar el recorrido hasta la sala donde se ofició el enlace.

A Muñoz le une con el regidor una amistad de muchos años y una larga militancia en el PSOE de Siero, de ahí su interés en que el casamentero de su boda fuese su querido alcalde. "Yo ya le decía a José que si no salía ‘Cepi’ de alcalde no nos casábamos, yo quería que fuera él, al igual que mi marido, porque si él lo dice es por algo y, encima, soy rojo", afirmó Marius Baciu, de 47 años, muy ilusionado y emocionado de dar el "sí quiero" a su prometido.

Llevan juntos casi una década. En concreto, son novios desde hace nueve años, cuando se conocieron en una aplicación de citas a través del móvil. "El primer día que vino a mi casa ya no lo pude echar", comentaba Muñoz en tono jocoso con una dulce mirada puesta en Bacius. Como uno vivía en Lugones y otro en Avilés, iniciaron rápidamente la convivencia en la localidad de Siero para quitarse de viajes y poder estar juntos, para iniciar una vida en común a la que este sábado pusieron un broche de oro. "O lo hacíamos ahora o no lo íbamos a hacer nunca".

Y dicho y hecho. Pusieron fecha y hora para su enlace asegurándose de que el alcalde de Siero tenía el día libre para sellar su unión, e invitaron a la familia más cercana para acompañarles en la ceremonia: "En principio íbamos solo a hacer una comida, pero tengo tantos sobrinos que, al final, somos muchos pero aún así es una boda muy íntima", destacó Muñoz.

La pareja se dio el sí quiero rodeada de quienes más les quieren, con su casamentero favorito registrando su compromiso y, sobre todo, con mucho amor.