La falta de agua en la parroquia de Lieres está avivando las protestas vecinales, con acusaciones por una supuesta falta de actuaciones por parte de la cooperativa que gestiona el suministro en la zona y la réplica de esa entidad, que asegura que lleva mucho tiempo trabajando para conseguir una solución duradera, pero que no llegará a corto plazo.

Por partes. La escasez de agua es una constante desde hace ya un tiempo, por la falta de lluvias cada vez más notoria en los meses de verano. Los manantiales se secan y los depósitos se vacían, con las consiguientes restricciones en el suministro a los vecinos cada vez que eso pasa, y la aportación de cubas de agua municipales para aliviar la escasez.

Los vecinos afectados han perdido la paciencia después de dos meses y denuncian que la situación se está volviendo "insostenible", toda vez que los cortes se prolongan en el tiempo y se producen en horas clave del día, dejando a muchos sin recursos para poder lavarse o poner la lavadora cuando llegan de trabajar. En total, los cortes duran "medio día y afectan a más de mil vecinos", señala una de las usuarias, Soledad Feijóo, molesta con una situación que llevan soportando en estos meses.

La situación ha llevado a muchos residentes en Lieres a hacer acopio de agua en botellas y garrafas para poder asearse cuando no tienen suministro en los grifos, pero eso tampoco garantiza que a la vuelta del trabajo haya la posibilidad de que se pueda poner la lavadora o se puedan duchar. "Yo llego de trabajar cara al público y no me puedo lavar", lamenta Soledad Feijóo, quien también critica la falta de información sobre una gestión de una cooperativa "que ni siquiera sabemos si está constituida formalmente".

Los vecinos denuncian que, tras un periodo de restricción del uso del agua para regar y llenar piscinas, los cortes totales se produjeron de repente y sin avisar. "Dejó de salir agua del grifo sin que nadie nos lo advirtiera, hubo comunicados en redes sociales, pero mucha gente no se enteró", lamenta. A ello se une el hecho de que los cortes se producen en la parte baja del pueblo, con lo que "los afectados son siempre los mismos". Y también se suma a la lista de agravios el hecho de que el precio que pagan por el agua "no es poca cosa", y sin embargo "las cuotas no se han traducido en inversiones en los últimos años, y encima nos cobran las averías".

La Cooperativa de Aguas de Lieres, presidida por Pepe Ordóñez, defiende por su parte la gestión que se está haciendo. "Entendemos perfectamente el cabreo y el descontento de la gente que está desbordada por la falta de agua, pero se está trabajando en ello desde hace tiempo y no es un tópico", asegura Ordóñez. Mañana, viernes, tendrá lugar una reunión extraordinaria (20.00 horas) en el Casino de Lieres para abordar esta cuestión con todos los vecinos afectados. "Allí daremos todas las explicaciones al respecto, todo lo que se está haciendo y las soluciones que se prevén", adelanta. Eso sí, "no serán inmediatas, se necesitan gestiones con otros organismos y, sobre todo, financiación", advierte el responsable de la cooperativa.

En este sentido, una de las alternativas más fiables sería la conexión a la red de la Empresa Municipal de Agua de Gijón, pero "tenemos que hablarlo y estudiarlo, se expondrá todo en la reunión", zanja Ordóñez, quien lamenta "que los vecinos tengan que vivir esta pesadilla en pleno siglo XXI", a la par que apuesta por que "este problema se convierta en una oportunidad para acabar con él definitivamente".

Del mismo modo, Ordóñez recuerda que los cortes de agua se producen en la parte baja de la parroquia "exclusivamente por razones técnicas", y reconoce que se trata de una situación "demoledora" para quienes la padecen, que lamenta y por la que pide disculpas a los vecinos. "No llueve y es un hecho, yo soy el primero al que disgusta la situación", subraya.

Unos y otros tratarán de llegar a acuerdos en la tarde de mañana, para que no se vuelva a repetir un estío de cortes en el suministro y "esto se acabe de una vez", claman los vecinos.