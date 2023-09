El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo ha anulado el nombramiento de los docentes designados en comisión de servicio por la consejería de Educación en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Fresneda, en Siero, en los dos últimos cursos desde su inauguración en septiembre de 2021. La medida no tiene repercusión en el inicio del presente año escolar ya que a finales del pasado mes de junio se resolvieron las plazas. Así lo traslada el sindicato CC OO, que impugnó la nominación de los profesores, cuyo fallo puede ser recurrido.

Se trata de docentes que forman parte de la plantilla orgánica del centro, es decir, cuyos puestos son necesarios al margen de variaciones de plantilla para el normal funcionamiento del instituto. En concreto, la impugnación afectó a 20 profesores que fueron designados, según el sindicato, "a dedo" cuando este fue inaugurado en 2021.

"La sentencia no va a afectar al funcionamiento del centro porque a finales del curso pasado se cubrieron las plazas con un concurso ordinario de traslados en el que todos los candidatos que quisieron pudieron presentar sus méritos. No cuestionamos el buen hacer de los docentes y su capacidad para ocupar los puestos recurridos en este IES los dos pasados cursos, sino la manera de proceder de la Consejería de Educación. No puede operar así, debe respetar la ley y no hacer lo que le dé la gana", señala Borja Llorente, Secretario General del Sindicato de Enseñanza de Asturias de CC OO. Estima además que el fallo "es importante porque cambia el paradigma para el futuro ahora que se van a hacer institutos en La Florida o Roces", apuntó.