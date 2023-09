"No eran calles, eran canales": la tromba de agua en la Pola, 34 litros en un cuarto de hora, deja un reguero de pérdidas en los comercios locales

"No eran calles, eran canales". La tromba de agua caída en la Pola a las once de la noche del pasado domingo ha dejado un reguero de daños y, sobre todo, de incredulidad entre los comerciantes y hosteleros de la capital sierense. "Fue lo nunca visto", resume Begoña González, presidente de la asociación local de comercio, atendiendo sin parar consultas de unos y otros asociados tras una noche que tardarán en olvidar. "De momento no sabemos muy bien la cuantía de los daños, pero quien más y quien menos ha perdido mercancía", señala.

La Farmacia Granda, junto a la rotonda de la plaza de Pablo Iglesias, no pudo abrir durante la mañana. Su titular, Eugenio Escobedo, se afanaba junto con sus empleados en la cuantificación de materiales dañados, puesto que el agua entró hasta la trastienda y dañó lo que encontró a su paso, con "unos 30 centímetros de altura, que en la fachada llegaban al medio metro", asegura. No en vano esta rotonda fue una de las más afectadas, donde fue a parar más cantidad de lluvia acumulada, con las calles circundantes convertidas en auténticos toboganes por los que bajaron litros y litros. Según los datos recogidos por la estación de medición junto al antigo molino del Río Nora, en el barrio próximo de La Isla, cayeron la friolera de 34 litros por metro cuadrado en apenas un cuarto de hora, entre las 23.00 y las 23.15 horas. "El Ayuntamiento muy mal", señala el farmacéutico, que acudió a su botica en cuanto le fue posible sortear el chargo enorme de agua para comprobar que "tuvieron que ser los propios vecinos los que abrieron las tapas de las alcantarillas, no aparecía nadie ni de los servicios municipales ni de protección civil", lamenta Escobedo, con varios ordenadores estropeados y medicinas que ya no se podrán despachar, pero con la firme intención de recuperar el servicio "cuanto antes, somos una farmacia y la gente no puede esperar".Junto a su negocio, el de Noelia García, dedicado a la dietética, también presentaba los restos del paso del agua. "Como veía que caía tanta agua, mirá en internet y enseguida empecé a ver a la gente compartiendo fotos de inundaciones así que me vestí y bajé corriendo a ver cómo estba mi tienda", relataba esta mañaba mientras trataba de salvar los productos de los estantes más bajos. "Lo que estaba envuelto en papel está perdido, y también un ordenador", lamenta, antes de relatar cómo otros compañeros de acera "se fueron a casa llorando cuando vieron cómo estaba todo". Es el caso de una tienda de ropa a su lado, que abrió el pasado mes de mayo y en la que el agua estropeó numerosos muebles. Su dueña no abrió hoy, y "ayer estaba la pobre hundida". "Fue horrible", prosigue García, a la espera de mandar todos los datos al seguro. "Nos han dicho que vayamos haciendo fotos y vídeos porque los peritos están desbordados". También estaban desbordados en la tienda de pinturas de Manuel Venegas, donde el cómputo de daños puede elevarse "tranquilamente a los 10.000 euros". Sin ir más lejos, la máquina mezcladora de pintura no funcionaba, y muchos materiales que estaban a baja altura se han perdido. "Cuando llegué había muchas cosas flotando, todo lleno de agua, un desastre como no habíamos visto nunca", relata el comerciante, antes de destacar "la colaboración vecinal, ha sido fundamental, enseguida todo el mundo ha salido de casa con botas de agua y nos han ayudado a achicar agua", resalta agradecido desde su tienda de La Isla. En la Óptica Venero, también en el epicentro de la gran inundación, Ramón Urbano trataba de poner un poco de orden en el caos. "Vivimos en La Carrera y llegamos en media hora, y estaba ya todo lleno de agua", indicaba comprobando el estado de los muebles más bajos, en los que los líquidos para lentillas acababan de perecer. Varias máquinas del negocio tampoco funcionaban, muestra de que "lo de anoche fue muy gordo, ya hubo otras pero como esta ninguna", sostiene el comerciante, extrañado porque "acaban de arreglar esta zona, tenemos alcantarillas nuevas, y aún así no lo soportó". La Perfumería Avenida no había podido abrir su persiana a mediodía, y cuando lo hizo, fue para achicar agua y evaluar los daños, sobre todo en las estanterías más bajas. "Desde fuera hemos podido ver que hay mucha agua y cosas flotando, así queno será poca cosa", señalaban las dependientas. En otro de los puntos calientes cada vez que llueve en la Pola, la rotonda de la Plaza de Don Pelayo, también hubo lío, aunque "no tanto como esperábamos". "En cuanto lo ví así vine porque sabía lo que podía pasar, ya hemos estado inundados más veces, pero esta para nosotros no ha sido la pero", asegura Avelino Vallina, de la Floristería Arcoíris. "Bajaba tanta agua que debió coger fuerza, hacer efecto río y se acumuló más abajo, hacia la Isla", explica, con apenas unos tiestos dañados en su negocio. A mitad de la calle Alcalde Parrondo ese río se metió en varios portales "hasta el ascensor, lo nunca visto", apuntaba Marlene Noval mientras mostraba los destrozos, y mientras a unos metros un operario se afanaba en la reparación de la red semafórica, que quedó restablecida pasado el mediodía. Cientos de vecinos se quedaron sin internet y sin televisión, como en todo el entorno del calle Torrevieja, donde una de las vecinas explicaba que le había entrado el agua en casa "con las ventanas cerradas, lo nunca visto". En la zona de la plaza de Cabo Noval los negocios se vieron obligados hasta a instalar sacos terreros, como en el bar La Flaca, donde pudieron contener a duras penas la marea, pero con el almacén subterráneo lleno de agua. En la pizzería La Forma ya amasaban a mediodía, pero con el susto en el cuerpo. "Es que no te lo crees, lo que entraba por la puerta daba miedo", sostiene el dueño, Moisés Hevia, mientras mostraba un vídeo. En La Isla hubo quien pudo salvar el coche de sus garajes, las calles peatonales fueron directamente una pequeña Venecia en unos minutos, con mucha mercancía nueva de temporada en los comercios que habrá que ver si se puede salvar, y en la zona del parque de Alfonso X El Sabio el agua se llevó por delante las mesas y sillas de la sidrería El Parque, cerrada este lunes. "Es que es lo nunca visto", insisten los vecinos, para los que estelunes no ha habido otro tema de conversación.