La oposición considera que "no se han tomado" las medidas necesarias para evitar la inundación

¿Se podía haber evitado la inundación de la noche del domingo en la Pola? Las lluvias, tan intensas y en tan poco tiempo, son una fuerza de la naturaleza difícil de detener, pero la oposición municipal de Siero sostiene que "se pueden hacer más cosas de las que se hacen" para aminorar las consecuencias de una tromba como la del domingo.

Para Juan Luis Berros, concejal del PP, principal partido de la oposición en Siero, "está claro que esto pasa cada cierto tiempo y deberíamos plantearnos soluciones". Porque "hay una falta de previsión municipal, sabiendo que en el barrio de La Isla siempre hay problemas cuando llueve mucho por su proximidad al río Nora, que impide un desagüe adecuado". Berros lamenta que "no se ha previsto que esto podría pasar y por lo tanto no se ha hecho nada".

"Llevamos tiempo reclamando que se construya un pozo de tormentas en la Pola que ayude a evacuar el agua en episodios como el vivido el domingo", señala por su parte la edil de Podemos, Silvia Tárano, quien recuerda que "el cambio climático está aquí, y también llevamos tiempo diciendo que hay que tomar medidas". "Nos solidarizamos con los afectados, y es necesario tomar medidas para que no vuelvan a pasar por lo mismo", remata la edil.

En el mismo sentido se ha expresado Teresa Álvarez, de IU, quien critica que la Agencia Estatal de Meteorología no emitiera una alerta específica para zonas concretas. "Fue una situación excepcional, y aunque la Aemet advertía del riesgo de tormentas potencialmente graves, no advertía de la peligrosidad para zonas concretas, con lo cual no hubo posibilidad de advertir a la ciudadanía para que sacaran los vehículos de los garajes, trasteros y negocios para que no se vieran tan afectados", reflexiona.

La edil considera que la infraestructura de saneamiento de la Pola "hubiera sido suficiente con una cantidad de agua más o menos normal" y, por lo tanto, "en este caso, si algo falló, fue que no hubo una alerta precisa". Y la portavoz de IU agrega: "Debemos de ser conscientes de que el cambio climático es un hecho y concienciarnos de ello".

Josué Velasco, de Vox, entiende que "el problema esta localizado: cada vez que hay una tormenta con fuertes lluvias, se producen inundaciones en puntos localizados del concejo por la saturación de la red de saneamiento". Unas zonas que "siempre son las mismas y evidencian la necesidad de llevar a cabo mejoras en la red de saneamiento de una forma urgente". Reconoce, no obstante, que "prever lo que va a suceder en materia de meteorología es muy complicado", así que "ahora es tiempo de reparar los daños producidos y no de buscar culpables, sólo nos queda aprender, prevenir y actuar en las zonas afectadas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro".

El arroyo Teresona

El geólogo poleso David Cimadevilla viene a ahondar también en un problema recurrente en la Pola cada vez que llueve copiosamente. Recuerda en este sentido, y así lo ha publicado en un estudio que vio la luz en el porfolio de las fiestas del Carmín, que por el centro de la capital sierense circula "el arroyo Teresona, regato de los Penitentes, río Seco, río de las Peñas o río de La Pola, que son los nombres con los que se conocía al río que siglos atrás discurría por el centro de la villa. Hoy sólo lo recordamos cuando un chaparrón deja calles y plazas inundadas en el centro del casco urbano", señala Cimadevilla, achacando así a esta corriente algunos de los problemas para desaguar que se registran en momentos puntuales.

"Los polesos de más años hablaban de un río subterráneo, mientras que otros lo achacaban a la falta de limpieza de las alcantarillas. Soterrado en todo el casco urbano, sí es cierto que por el centro de La Pola circula un arroyo", recuerda el experto. "Bajo nuestros pies, lo que hoy es parte del sistema de alcantarillado, no hace tantos años era una red de arroyos que vertebraba la vida en la Pola", explica, y es ahí donde Cimadevilla propone que se busque parte de la causas de las avenidas con grandes trombas de agua.

Porque no hace tantos años, "en la Plaza Les Campes, los romeros celebraban su merienda en el castañeu, a la vera del arroyo Teresona", y las aguas siguen su curso.

