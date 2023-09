Así era la fallecida en la residencia de Leceñes: Soledad Guerra, una profesora jubilada de Educación Especial que "lo daba todo"

María Soledad Guerra Martín, la ovetense de 76 años fallecida en el terrible incendio de la residencia de Leceñes, era una profesora jubilada de Educación Especial que había dedicado su vida a los niños con discapacidad intelectual, desempeñando su labor en el Centro Don Orione de Posada de Llanes. Antes había sido maestra en un colegio de San Sebastián, en el País Vasco. La enseñanza y los más vulnerables habían sido la razón se su existencia, según aseguró su hermano Esteban en la tarde de este martes en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de Los Arenales de Oviedo.

Según explicó este hombre, dos años menor que su hermana, María Soledad había sido "una mujer que lo daba todo, que era todo entrega a los demás". Por eso ha sido aún más doloroso el fallecimiento de esta mujer a la que una dolencia incapacitante había llevado a ingresar en una residencia.

Esteban Guerra, único hermano de la fallecida –que no se había casado ni tenido hijos, aunque tenía cinco sobrinos–, indicó que no emprenderá acciones legales por lo ocurrido, toda vez que se trata de un "desgraciado accidente". Conocedor de las costumbres de su hermana, no dudó en asegurar: "Estoy convencido de que el incendio fue por un cigarrillo, no existe otra posibilidad. Ella sabía que tenía prohibido fumar en la habitación, pero seguía haciéndolo. Salía a las revisiones médicas en el Hospital Central y no sé cómo volvía con tabaco".

A las cuatro de la tarde de este jueves habrá una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio de Los Arenales y a continuación los restos de María Soledad Guerra serán incinerado en las mismas instalaciones.

En cuanto al estado de los heridos en el siniestro, hasta 27 personas tuvieron que ser atendidas, en su mayor parte por la inhalación de humo, que llegó a ser asfixiante en el interior del edificio.

Once de los intoxicados fueron derivados al HUCA, en Oviedo, otros once al Hospital de Cabueñes, en Gijón; cuatro, al Hospital Valle del Nalón, en Langreo, y otro, al Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

De todas estas personas, preocupaba especialmente el estado de la cuidadora que resultó intoxicada por el humo y que fue encontrada por los bomberos en estado inconsciente cerca de los ascensores de la residencia. La mujer, de 46 años de edad, fue trasladada de urgencia al HUCA, donde quedó ingresada en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

A lo largo del día fueron dados de alta la gran mayoría de los ancianos, así como la otra cuidadora intoxicada. En concreto, los once que habían sido atendidos en Cabueñes y los cuatro que habían sido trasladados a Langreo. A media tarde, permanecía ingresada una persona en Mieres, y en el HUCA se encontraba la citada cuidadora en estado muy grave, así como otra persona que estaba en observación en el área de urgencias y dos más que fueron finalmente trasladadas al Hospital Monte Naranco, especializado en atención médica a personas mayores.

Los afectados dados de alta serán trasladados a la residencia de mayores de Lugones o a otros centros del ERA con plazas disponibles para "ofrecer la posibilidad a las familias de darle a los internos un entorno residencial con la atención necesaria", según indicó la consejera de Servicios Sociales, Melania Álvarez, durante unas jornadas en Avilés.