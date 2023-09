"Fue un susto bastante grande", dice el hermano de un intoxicado en el incendio de la residencia de Leceñes

En el Hospital de Cabueñes, en Gijón, donde once pacientes acabaron derivados tras el incendio, fueron varios los familiares que acudieron a interesarse por los afectados. Uno de ellos fue Alberto Cortina, natural de la zona de Colunga, que fue a visitar a su hermano Manuel Antonio, de 72 años. "Fue un susto bastante grande cuando me llamó mi sobrino a las cinco de la mañana para contarme lo que había ocurrido. Afortunadamente, mi hermano está bien. Nada más fue el susto y el humo que inhaló, pero como él estaba en la quinta planta, casi no le pasó nada. Le ayudó a salir un chico que entró y los bomberos, que lo sacaron por la tercera planta que tiene salida a la calle", asegura este hombre, que pudo pasar a ver a su pariente a los boxes. "Estuve hablando con él, pero no sabía muy bien qué había pasado. Sólo lo que se comentaba, pero seguramente había sido por una señora que fuma, pero no sabemos nada más", explicó Cortina, contento porque a su hermano ya le hubiesen dado el alta. Manuel Antonio Cortina recibiría el alta un poco más tarde, así como los otros once residentes de Leceñes que fueron asistidos en el Hospital de Cabueñes, todos por leves intoxicaciones por el humo, informa Pablo Palomo.

El Principado destaca la rapidez del despliegue de emergencias La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se desplazó ayer a media mañana a la residencia de Leceñes para solidarizarse con trabajadores y familias, porque «ha sido un susto importante para todos». Una vez dada cuenta del estado de los heridos, Saavedra quiso poner en valor la rapidez con la que durante la madrugada se desplegó el operativo de emergencias y atención médica urgente, con «un gran número de dispositivos que consiguieron que en dos horas la situación estuviera controlada, y que todas las personas que necesitaron atención y valoración para derivarlos a un centro sanitario recibieran esa cobertura rápidamente». Con el goteo de altas a lo largo de la jornada, varios de los heridos regresaron durante el día a la zona de la residencia que no resultó dañada. El alcalde de Siero agradece la colaboración del Principado El alcalde de Siero, Ángel García, acudió al establecimiento residencial acompañado de la edil María José Fernández, para conocer de primera mano el estado de residentes y trabajadores. El regidor agradeció la colaboración del Gobierno del Principado, tanto del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, como de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. De hecho, resaltó la celeridad de la Consejera para afrontar esta «situación de emergencia» y garantizar la reubicación en centros del ERA de las personas afectadas y que no pueden regresar a la residencia. Igualmente, destacó la labor de los profesionales que han trabajado para controlar el fuego y atender a los evacuados. Polledo (PP): «Ahora lo importante es ayudar a los afectados» Otra de las representantes políticas que ayer se mostró especialmente afectada por el suceso de Valdesoto fue la diputada regional y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, quien se declaró «conmocionada por esta triste noticia que ha golpeado a la sociedad asturiana y también a mi propio concejo». «Traslado mi más sentido pésame y el del PP a los familiares de la víctima mortal y nuestro deseo de una pronta recuperación a todos los heridos», indicó Polledo, antes de remarcar que «lo más importante ahora es apoyar a los afectados y a sus familias, poniendo a disposición todos los medios necesarios para superar esta situación», hasta que se pueda retomar la normalidad en el establecimiento. Adrián Pumares (Foro) traslada sus condolencias a los afectados El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, también se manifestó en redes sociales para lamentar el incendio en la residencia de mayores de Leceñes. Pumares quiso transmitir sus condolencias por el fallecimiento de una anciana y deseó una pronta recuperación a todos los heridos. «Estoy muy triste y consternado por el incendio, que deja un fallecido y 27 heridos. Mi más sentido pésame a la familia y mis deseos de recuperación para los heridos», indicó Pumares en un mensaje de la red social X a primera hora de la mañana, sumándose a una ola de solidaridad con los afectados que siguió a lo largo de toda la jornada.