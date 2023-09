Devoción renovada en la Pola

Pola de Siero cumplió con la tradición. Los devotos bajaron en procesión al Cristo de Santa Ana desde la capilla hasta la iglesia parroquial de San Pedro, donde permanecerá durante la novena. Una imagen muy familiar y querida para los polesos, que acompañaron el paso con velas encendidas por las calles de la localidad. Es una de las manifestaciones religiosas más antiguas de la Pola, una devoción que pasa de padres a hijos.

Para muestra, un botón. Daniel Alperi, de 7 años, fue el más joven de los cofrades que siguieron el recorrido de la talla. "Me hace mucha ilusión porque soy cofrade desde que nací, me bauticé en la capilla", explicó el pequeño junto a su madre, Verónica García, quien añadió que el día que nació ya le impusieron la medalla de la Cofradía del Cristo de Santa Ana.

Los cofrades bajaron la imagen por las empinadas escaleras que llevan al santuario para colocarlo en el trono, con el que desfilaron por las calles de la capital sierense. "De siempre le tengo un mucha devoción y mira que tengo un montón de años; me acuerdo de bajar y subirlo desde que era un crío, además es un Cristo que hace milagros y ayuda a las personas que vienen a pedirle porque tiene alguna necesidad, que hora son muchas", comentó uno de los costaleros, Tino Quirós.

La pasión por el Cristo de Santa Ana se vive con ilusión en la Pola, por eso ayer había preocupación entre los devotos por la amenaza de lluvia en los momentos previos a la salida de la imagen. "Por suerte, otro año más que salimos", destacó el cofrade, Chema Rodríguez, quien explicó que todas las personas vestidas de hábito en la procesión son miembros de la cofradía. Finalmente, el cielo respetó el paso religioso que pudo llegar hasta el templo parroquial evitando el agua.

La devoción por el Cristo de Santa Ana de la Pola crece más allá de los polesos, llegando también a aquellos que se han afincado en la localidad como es el caso de Ana Cristina Morales, quien lleva 20 años viviendo en la capital. "Desde el principio cuando llegué, el cura don Sergio nos invitó a participar y ya me hice cofrade y estoy encantada. Le tengo mucha devoción porque el Cristo es muy cumplidor. No le he pedido más que salud y trabajo y ha cumplido; sé de gente a la que le ha hecho milagros, muchos de ellos relacionados con nacimientos de bebés", apreció la mujer.

El Cristo de Santa Ana de la Pola permanecerá los próximos nueve días en la iglesia parroquial, donde será visitado a diario por los devotos antes de su regreso a la capilla.