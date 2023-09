Catorce vehículos municipales cuyo coste de reparación es muy alto y que se encontraban sin uso en el depósito ubicado en Siero Este, junto al Polígono de La Tejera, en la Pola, han sido vendidos tras ser declarados "como efectos no utilizables". "Se trata de unidades consideradas no utilizables por su alto coste de reparación, inexistencia en el mercado de piezas de recambio o vehículos que no tienen reparación posible", destacan desde el Consistorio sierense.

La concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, y el concejal de Parque Móvil, Pergentino Martínez, visitaron ayer el depósito municipal de vehículos con motivo de la enajenación de estos coches, por los que se ha obtenido una cantidad total de 7.260 euros. El edil de Parque Móvil señaló que los coches que se han retirado están averiados o ya en desuso y que con esta iniciativa "pretendemos actualizar un poco el parque móvil y lograr más sostenibilidad y menor contaminación con vehículos". La iniciativa garantiza que además los vehículos sean trasladados a un centro de tratamiento especializado para su destrucción.