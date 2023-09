El director de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Javier Batalla, se mostró este miércoles muy contundente ante la polémica generada por las críticas al diseño de la carroza de Siero por parte de la directiva de la entidad polesa que organiza las celebraciones de Güevos Pintos, El Carmín y Les Comadres. Según explica, es la SOF la que se encarga del diseño, construcción y pago de la plataforma y no el Ayuntamiento de Siero, que tan solo realizó una aportación económica para apoyar la creación. Por otro lado, la obra tomó como referencia la representación de los huevos que aparecen en el cartel de Güevos Pintos de este año, defiende el taller que se encargó de materializar la obra.

"La SOF es la titular, la que encarga y diseña las carrozas y somos nosotros quienes decidimos a quien invitar o a quien encargar el trabajo que, en este caso, nos pareció un magnífico acierto como homenaje a esta tierra tan bella de la Pola. Además, toda la ciudad de Oviedo se quedó encantada de la vida", aclara Javier Batalla. Insistió asimismo que "el Ayuntamiento hace un apoyo económico pero quien la encarga y quien la paga es la SOF, eso que quede claro".

Batalla lamenta las críticas lanzadas desde la Sociedad de Festejos de Pola de Siero "porque nosotros no hacemos las cosas por capricho". Destaca asimismo el "impecable comportamiento" que tuvo la delegación sierense durante el recorrido por las calles de Oviedo.

El diseño se encargó al taller de José Gregorio Álvarez Iguacel, más conocido como "Goyo", quien lleva trabajando para la SOF desde 1984. Este artesano también se mostró disgustado con las opiniones de la entidad polesa sobre el diseño de la carroza de Siero: "Estoy indignado, me molesta profesionalmente", asegura.

Álvarez explica que para crear la plataforma se inspiró en el propio cartel anunciador de los Güevos Pintos de este 2023. "Tiene tres elementos, un recortable del perfil de la Pola, una pareja de asturianos y el fondo está lleno de huevos con rayas, con ondas, con motivos circulares. Es en lo que me inspiré, en su propio cartel, por lo que me parece ridículo lo que están diciendo sobre lo motivos tradicionales porque no se ven en ninguno de los huevos del cartel de las fiestas de este año", sostiene.

Álvarez, que tiene el taller en Cantabria, también responde a la acusación sobre el uso de carteles antiguos de la festividad de la Pola que lucieron en la carroza. La Sociedad de Festejos polesa afeó su uso al considerar que son propiedad de la entidad. "Fundamentalmente son propiedad intelectual de Alfonso Iglesias o, en su caso, de su familia, porque está fallecido. Además, se incluyeron en la carroza porque Alfonso Iglesias fue fundador del Día de América en Asturias y era un homenaje a su persona, no creo que a nadie le pueda molestar", añade.

El artesano cántabro también comenta, en cuanto a la construcción, que es la SOF la que decide y paga la carroza. "Se hacen unos diseños, en este caso un diseño único, y la SOF lo presenta a quien competa para que lo vean si les parece bien y ya está". Álvarez estima que "si tienen algún tipo de polémica, no sé con qué intereses, que no se utilice mi diseño para ello", concluye.