"En tema de huevos mejor no hablar porque todos son distintos y todos igual de buenos", dice el alcalde de Siero, Ángel García, que tira de humor y retranca para restar importancia a las críticas de la Sociedad de Festejos de la Pola al diseño de la carroza que representó al concejo en el desfile del Día de América en Asturias. El regidor sirense cree que tras una día tan importante para el municipio, que por primera vez se lució en la cita de las fiestas de San Mateo como concejo asturiano invitado, la polémica sobra. "Manda huevos, como dirían los paisanos y paisanas de los pueblos", dice con ironía.

El alcalde, que asistió el pasado martes al desfile en Oviedo acompañado por la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, afirma que, "en representación del Ayuntamiento y también como vecino, me sentí muy orgulloso. Ha sido un día histórico y muy importante para el municipio, que fue protagonista en una jornada tan importante como es el Día de América en Asturias, en Oviedo".

En relación a las opiniones de la Sociedad de Festejos de la Pola sobre que la decoración de los huevos gigantes de la carroza recordaría más a la de los huevos de Pascua americanos que a la de los Güevos Pintos de la Pola, el regidor prefiere no entrar en valoraciones. A su juicio, la plataforma presentada en Oviedo fue estupenda: "La carroza me encantó y disfruté mucho cuando pasó en el desfile, me hizo sentirme muy orgulloso de ser el alcalde de este magnífico concejo".

García agradece a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) la elección de Siero como concejo invitado para el desfile de este 2023. También valora el trato recibido por parte de la entidad durante los preparativos, así como el pasado martes cuando tuvo lugar el desfile por las calles de la capital asturiana.

"A la SOF le agradecemos la oportunidad que nos han dado y también damos las gracias a todas las personas que lo hicieron posible", dice García en referencia a los colectivos de Siero que colaboraron en el desfile del Día de América en Asturias.

Entre ellos, además de la carroza de alegoría de los Güevos Pintos y El Carmín, la delegación de Siero acudió con los cabezudos de las fiestas de Santa Isabel de Lugones, los sidros de Valdesoto, una representación de la danza prima y contó con la participación de todos los grupos folclóricos del concejo, que lucieron sus estandartes por el centro de Oviedo.

Por último, también estuvo presente la carroza "Xaréu rural" de la peña Cotiellos, de Valdesoto. Se trata de la propuesta que ganó la última edición del desfile de carrozas de San Félix de la parroquia de Siero este pasado mes de agosto, celebración que es Fiesta de Interés Turístico Regional y además del desfile incluye una representación teatral.

"Para Siero ha tenido mucha importancia el poder participar en el Día de América en Asturias ya que cumple con nuestro objetivo de ser vistos desde fuera como un concejo atractivo", indica el alcalde de Siero.

Por otro lado, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento contactó con la Sociedad de Festejos de la Pola cuando la SOF les nombró como concejo invitado del Día de América en Asturias para animarles a participar en la carroza como se hizo con el resto de colectivos de Siero. Una propuesta que, según habrían alegado, la entidad no pudo atender por motivos profesionales.