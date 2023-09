La Sociedad de Festejos de Pola de Siero ha hecho público un comunicado para zanjar la polémica que desencadenó su crítica a la carroza que representó al concejo en el reciente desfile del Día de América, en Oviedo, en el marco de las fiestas de San Mateo. En esta ocasión, los responsables de la entidad polesa se expresan a través de una "carta abierta" dirigida al Ayuntamiento de Siero, a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y al artista. Tratan con ella de explicar su posición a través de un extenso escrito de seis puntos, "relevantes para entender nuestra protesta". La queja de la entidad, expresada con gran dureza principalmente hacia el Consistorio, consistía, entre otras cosas, en que, a su juicio, los güevos pintos de la carroza no eran tal cosa, si no representaciones de huevos de Pascua al estilo norteamericano.

"Lo primero que nos gustaría hacer es agradecer a la SOF que, a la hora de hacer un homenaje a Siero y sus fiestas, automáticamente les hubiera venido a la cabeza dos de las fiestas de La Pola, Güevos Pintos y El Carmín. Esto refuerza nuestro mensaje de que la imagen de estas fiestas es percibida fuera de nuestro concejo mucho mejor de lo que el Ayuntamiento de Siero las considera. Es una imagen muy potente y efectiva para promocionar Siero al exterior y nosotros llevamos reclamando desde hace tiempo para que se reconozca de la debida forma", comienza el texto.

Prosigue señalando que "también es de agradecer el esfuerzo del artista José Gregorio Álvarez Iguacel al diseñar y construir la carroza objeto de esta polémica". "No tenemos nada contra su actividad profesional y creemos que su espectacular labor durante tantos años así lo avala. Dicho esto, quizás se equivocaron de interlocutor para definir cómo debía ser el diseño de la carroza. No es competencia del Ayuntamiento de Siero proteger y velar por el correcto uso que se hace de las marcas El Carmín, Güevos Pintos y Les Comadres", añade.

A continuación, la Sociedad de Festejos de Pola de Siero comienza con los seis puntos de su carta abierta, que se reproducen a continuación en su integridad:

"Primero.- Respecto a la comunicación con el Ayuntamiento de Siero, se nos informa por primera vez el 6 de septiembre (hace 2 semanas) de que Siero y sus fiestas recibirán un homenaje en el desfile del Día de América en forma de carroza y se nos invita a participar como meros figurantes subidos en la misma junto con otras asociaciones y comisiones de festejos del concejo. En dicha comunicación se nos dice que la carroza principalmente tendrá una composición basada en las 2 principales fiestas de La Pola (El Carmín y Güevos Pintos). En esa comunicación mostramos nuestra sorpresa por no tenernos en cuenta para el diseño y, tal como ya se ha dicho, declinamos participar por incompatibilidades laborales de los miembros de la Junta Directiva. Entendemos que el diseño y la construcción de una carroza de tales dimensiones no se hace en 2 semanas y que este proyecto lleva en marcha, al menos desde hace 4-5 meses.

Segundo.- El diseñador/autor de la carroza argumenta que tomó como inspiración para su diseño el cartel anunciador de los Güevos Pintos de este año. La esencia de los Güevos Pintos nada tiene que ver con un cartel anunciador de los festejos. La esencia de la fiesta está en sus artesanas y artesanos que se pasan el año pintando sus fantásticas creaciones y exponen su trabajo durante la semana de fiestas. Está también en los polesos y polesas que el martes de Güevos Pintos salen a la calle ataviados o no con el traje regional, pero orgullosos de sus tradiciones y de su cultura, haciendo de buenos anfitriones para todos aquellos que se quieren acercar a disfrutar de un buen día donde la sidra y la buena comida son también protagonistas. El cartel anunciador es un elemento más en la identidad de la fiesta y cumple con su función de informar al mundo que los Güevos Pintos se acercan, más allá de querer reflejar la identidad de la misma, algo que sí se pide en una representación como la de la carroza objeto de polémica.

Tercero.- Nadie del Ayuntamiento de Siero, ni de la SOF, ni el diseñador, ni la empresa constructora se han dirigido a nosotros para aprobar (o simplemente pedir nuestro consentimiento) para hacer el diseño de la carroza. Por si ustedes no lo saben, las marcas El Carmín, Güevos Pintos y Les Comadres están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la Sociedad de Festejos de Pola de Siero desde 2003. Por tanto, estaríamos en nuestro derecho de tomar acciones legales contra el uso no consentido de dichas marcas.

Cuarto.- Al margen de la cuestión legal, nosotros como representantes de la Sociedad de Festejos debemos velar y proteger la imagen que se muestra al exterior de nuestras fiestas y, también como polesos/as, permitidnos no estar de acuerdo con el diseño hecho. Es nuestra opinión, la que hubiéramos expresado antes, si alguien nos hubiera preguntado, evitando así llegar a estos extremos.

Quinto.- Aún sabiendo que la SOF es la que decide a quien se otorga el diseño y la construcción de las carrozas participantes, permitidnos de nuevo opinar (y es una opinión bastante extendida) que, ya que se hacía un homenaje a las fiestas del concejo de Siero, hubiera estado muy bien y hubiera tenido mucho sentido que la carroza de Siero la hubieran diseñado y construido las asociaciones de Valdesoto que cada año nos ofrecen grandes obras en el Dia de Les Carroces en San Félix. Hubiera sido un homenaje redondo y hubiera puesto en valor el trabajo desinteresado y orgulloso que la gente de Valdesoto lleva haciendo tantos años.

Sexto.- Respecto a los carteles, nada tiene que ver el diseño o autoría de los mismos con la propiedad intelectual, industrial o de cualquier otro tipo. Además de una de las obras de Alfonso Iglesias, en la carroza se exponían carteles de otros autores. De hecho, uno de los carteles expuestos en la carroza es el cartel anunciador de las Fiestas de El Carmín de este año 2023. El autor de dicho cartel ha cedido dicha propiedad intelectual a la Sociedad de Festejos y somos nosotros los que tenemos la potestad de decidir dónde y cómo es expuesto. De nuevo, estaríamos en nuestro derecho de tomar acciones legales contra la reproducción sin consentimiento de una obra de la que tenemos la propiedad intelectual.

Finalmente y respecto al desarrollo general del desfile, no dudamos de que haya sido un éxito rotundo. Nosotros no hemos manifestado opinión alguna en sentido contrario. De hecho nos ha parecido muy acertado el homenaje a la emigración asturiana a América. Creemos que no se podría entender la Asturias de hoy en día sin el papel tan importante que jugaron todas las personas que emprendieron ese viaje (algunos sin retorno) a un continente tan maravilloso como el americano".