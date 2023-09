"Tenemos una tristeza enorme, pero es lo que hay". Los hasta ahora integrantes de la junta directiva de la Asociación Cultural y de Festejos "San Félix" de Valdesoto no ocultan su preocupación por el futuro de una de las celebraciones estivales de más solera del concejo y de Asturias entera, la romería y desfile de carrozas de Valdesoto, declarada de interés turístico regional. El equipo ha decidido dimitir en bloque y "de forma irrevocable", y si las cosas no cambian, no habrá relevo y no se podrá celebrar la fiesta el año que viene.

"Según marcan los estatutos tuvimos que convocar otra asamblea para el 6 de octubre, a ver si en estos 15 días aparece alguien, pero en principio, por lo que se comentó entre la gente, tiene pinta de que no va aparecer nadie", lamenta Alberto Rodríguez, presidente de la comisión que acaba de renunciar a seguir al frente de la organización del festejo. La asamblea celebrada el pasado viernes por la noche fue desoladora, toda vez que "de más de mil socios que somos, sólo asistieron 37", se lamenta Rodríguez, para quien esta escasísima afluencia está directamente relacionada con la falta de interés de los vecinos por sacar adelante las celebraciones. "Vamos a esperar a ver si alguien se anima, pero a día de hoy el futuro de la fiesta se presenta bastante negro y podemos estar ante el final de San Félix y de les Carroces", advierte con amargura. La junta directiva ha presentado su dimisión tras cuatro años al frente, y "no hay un motivo concreto para ello, cuando cogimos la asociación lo hicimos con carácter de emergencia, para que no desapareciesen las fiestas, era algo momentáneo hasta que hubiese un relevo, como bien dijimos, hasta que hubiese gente más joven por detrás", explica Alberto Rodríguez, a la espera de lo que pueda pasar el próximo 6 de octubre. En un principio pensaban que sería posible que un grupo de gente de menos edad cogiera el testigo, pero después de la reunión del viernes las expectativas se han visto frustradas, y con ello se podría perder una de las fiestas de más solera del municipio. "Esa es la realidad", sostiene Alberto Rodríguez, porque aunque las peñas podrían hacerse cargo de organizar el desfile de artefactos que cada año congrega en el pueblo a miles de personas, "no parece probable", porque "preparar el desfile tiene un coste de más de 10.000 euros y es mucho dinero para que lo puedan asumir", razona. Máxime, cuando las peñas ya tienen que hacer frente a muchos costes para dar forma a sus espectaculares creaciones. El actual equipo directivo no está dispuesto a recapacitar y volver a tomar las riendas. "Nuestra decisión es firme", sostienen, aunque sí estarían dispuestos a colaborar con una eventual nueva directiva en lo que necesitaran, con su experiencia de cuatro años de trabajo. Además, se van con buenas cifras, dejando el colectivo completamente saneado económicamente, con más de 20.000 euros en el banco frente a los 250 que había hace cuatro años cuando se hicieron cargo del colectivo. Este punto les hace sentirse orgullosos y les da relativa tranquilidad, ya que permitiría a la nueva directiva empezar a trabajar sin apuros económicos. Pero para ello, debería aparecer alguien dispuesto a ello. El único sinsabor de estos cuatro años ha sido, sostienen, la falta de colaboración del Ayuntamiento de Siero y el Principado de Asturias, dado el carácter de las fiestas como de interés turístico regional. "Las críticas a la gestión siempre van a existir, pero vimos poca ayuda, excepto la Policía Local de Siero, que nos echó una mano tremenda todos estos años", sostiene Rodríguez. De hecho, dice, este 2023 aún no han recibido los 8.400 euros de ayuda municipal "porque una parte se tenía que haber cobrada antes de la fiesta y después la otra parte, pero a día de hoy no recibimos ni el primero ni el segundo pago", lamenta. En todo caso aseguran que han trabajado con amor por su pueblo durante los últimos cuatro años y desean que se solucione la situación cuanto antes. "Nosotros hemos cumplido un ciclo y ahora tiene que entrar el relevo", concluye el presidente, a la espera de lo que pueda pasar el próximo día 6 de octubre a las 20:00 horas en Centro Polivalente de la localidad. El desfile de carrozas de Valdesoto nació en el año 1950, cuando unos vecinos de Tiroco se presentaron a la fiesta con un carro del país engalanado, un lunes de merienda en la romería. Según las crónicas de la época, de otros barrios vecinos, salieron carretillos engalanados e incluso una bicicleta decorada que, a la larga, fueron el germen del gran desfile, que empezó a ser convocado de manera oficial en los años sucesivos. Hablar de carrozas en el pueblo es hablar de imaginación, tanto en la ejecución material como en los números que representan a bordo de ellas, con estampas que han despertado la admiración del público: castillos, casas de piedra, barcos o hasta naves espaciales han aterrizado en las calles de Valdesoto. Una estampa, con miles de visitantes jaleando cada actuación, que podría dejar de producirse si no llega el ansiado relevo.